Сергей Лукьяненко о скандале с финалом «Голос.Дети»: Не на пользу - это когда в программу, изначально придуманную как шанс для обычных детей отправляют ребенка, уже имеющего все козыри

Дочь Алсу стала самой талантливой певицей на престижном шоу Первого канала. Но в честную победу 11-летней Макеллы Абрамовой поверили не все. Усомнился даже сам канал, решив перепроверить справедливость народного голосования.

Многие известные личности высказываются о том, почему подобное происходит. Среди них писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

— Дети известных или просто состоятельных родителей изначально имеют стартовый бонус. Особенно в той области, где заняты родители, - пишет в своём Фейсбуке писатель. - Это не вчера началось и не завтра кончится - помните же "сыну полковника не стать генералом, потому что у генерала тоже есть дети". И у Дэниела Рэдклиффа мама "агент по кастингу". И у наших любимых актёров дети сплошь и рядом актёры. И у огромного количества музыкантов, наших и не наших, дети занимаются музыкой. Это не ужасно само по себе. Так устроено человеческое общество. Отец-пахарь учил сына пахать, а отец-военный - воевать. Отец музыкант - музыцировать. А отец-царь - царствовать. Иногда это подкреплялось генами, но в любом случае - воспитанием и знанием профессиональных хитростей (которые есть везде). Все претензии к мирозданию, природе или Богу - смотря во что верите. Иногда это работает на пользу. Рэдклифф прекрасный актёр, особенно когда вырос. И актерские, и музыкальные династии бывают более чем заслуженные. Но вот что не на пользу - это когда в программу, изначально придуманную как шанс для обычных людей (детей) попасть в достаточно узкую профессиональную прослойку - отправляют ребенка, уже имеющего все козыри по финансовой, профессиональной и какой угодно, хоть географической, принадлежности. И этот ребенок побеждает, укрепляя народное мнение, что "там наверху все куплено", "простому человеку надеяться не на что" и т.д. и т.п. Это очень глупо, очень плохо и очень недальновидно. Причём в итоге пострадали все дети, а в первую очередь - победитель.