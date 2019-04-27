2019-04-27T16:00:28+03:00
Политика

Владимир Путин: Холода наступают быстро, народ здесь небогатый, с помощью - не затягивать!

Меньше, чем через двое суток после совещания в Чите президент подписал Указ о ликвидации последствий пожаров в Забайкалье
Александр ГАМОВ@gamov1
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Пока Путин был в командировке в Приморье, и потом - с визитом в Китае, - в Администрации президента срочно готовили его «пожарный» Указ по ЗабайкальюПока Путин был в командировке в Приморье, и потом - с визитом в Китае, - в Администрации президента срочно готовили его «пожарный» Указ по ЗабайкальюФото: REUTERS
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...О том, что ранним утром 25 апреля, по пути во Владивосток, в Читу прилетал Владимир Путин, сами забайкальцы узнали уже после того, как он отправился дальше - на встречу с Ким Чен Ыном. Просто совещание было - ну, уж очень коротким - около 45 минут. И мы, журналисты, освещавшие это событие, едва успели подготовить и отправить в редакции свои репортажи.

Кстати, может, поэтому и формулировки, прозвучавшие на этой встрече из уст президента, были жесткими. И - даже человечнее, чем обычно...

- Надо... поддержать желание людей остаться на своей родной земле, - говорил Путин, не вглядываясь ни в какие тезисы - их у него не было. - Надо с федерального уровня это желание поддержать и помочь людям. Мы с вами понимаем, что здесь холода быстро наступают, поэтому рассчитываю на то, что все наши действия по восстановлению и посёлков, и инфраструктуры будут не только сформулированы быстро, но и быстро реализованы... Народ здесь живет небогатый.

А вот с мнением, что остановить степные пожары на пути к населённым пунктам при высокой скорости ветра нереально, - Владимир Владимирович не согласился: «Нужно искать решение».

Пока Путин был в командировке в Приморье, и потом - с визитом в Китае, - в Администрации президента срочно готовили его «пожарный» Указ по Забайкалью. И уже в минувшую пятницу - поздно вечером - он был подписан.

В этом документе - очень конкретные пункты...

1. Ликвидировать последствия природных (степных) пожаров в кратчайшие сроки.

2. Правительству РФ до 15 июня разработать меры по компенсации пострадавшим от огня в регионе.

3. Из федерального бюджета будет выплачено по 10 тысяч рублей каждому, кто будет признан в Забайкалье пострадавшим от пожаров.

4. Возмещение за полную утрату имущества первой необходимости составит 100 тысяч рублей, за частичную - 50 тысяч.

5. Предусмотрены и единовременные компенсации гражданам за нанесенный их здоровью вред.

Перед правительством РФ поставлена задача «изыскать средства на капремонт поврежденного жилья».

Но и это ещё не все. Как я уже сообщал в своём предыдущем репортаже из Читы, президент тогда сказал: до 10 мая нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья: «После этого соберёмся ещё раз в Москве, и я хочу, чтобы вы, - дал президент установку врио губернатора Забайкальского края Олегу Осипову, - мне этот план доложили. И где-то в сентябре я приеду сюда ещё раз и посмотрю, как он реализуется».

ИСТОЧНИК KP.RU

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