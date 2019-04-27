Открой мотосезон с «Ночными волками» и экстримом
В пятницу, 3 мая, мотоклуб «Ночные волки», которому исполняется 30 лет, приглашает открыть мотосезон-2019 и обещает, что событие будет интересно не только байкерам, но и простым москвичам. Действо будет проходить на трех площадках: Байк-Центр, МВЦ «Крокус-Экспо» и Смотровая площадка на Воробьевых горах.
Программа мероприятия:
12:00 – старт тмотоколонны из Байк-Центра, ул. Нижние Мневники, 110.
Маршрут колонны: Байк-Центр – МВЦ Крокус-Экспо – «Смотровая» – Байк-Центр.
Программа мероприятий на площадке у МВЦ Крокус-Экспо:
- торжественная церемония открытия МОТОсезона-2019 и традиционного областного праздника «Мы вместе за безопасность дорожного движения»;
- показательные выступления сотрудников специализированного мотовзвода ДПС Госавтоинспекции Московской области;
- выступления профессиональных спортсменов по мотофристайлу, стандрайдингу и велотриалу, BMX;
- выставка и парад эксклюзивной сказочной техники, сделанной в мастерских Ночных Волков. Монологи героев сказочных объектов, музыкальное сопровождение, спецэффекты;
- выставка современной и раритетной техники подмосковной Госавтоинспекции;
- выставка раритетной военной техники и уникальных машин времён индустриализации, правительственные машины Сталинской эпохи;
- детские и юношеские соревнования по разным дисциплинам;
- мастер-класс сербского коло с танцорами из Центра сохранения культуры и традиций сербского народа «Завичай»;
- интерактивный обучающий аттракцион «Школа дорожной безопасности», конкурсы и мастер-классы для взрослых и детей.
15:00 – старт колонны с площадки у «Крокус-Экспо» на Смотровую площадку у Воробьевых гор.
Площадка у Воробьевых гор:
- праздничная трюковая и музыкальная программа;
- экстремальный цирковой аттракцион «Шар Смелости»;
- зажигательное выступление от лучших стантрайдеров столицы;
- демонстрация фрагментов кульминации Байк-Шоу «Кузница Победы» при участии солистки ансамбля им. Александрова Татьяны Королевой и Академического хора Московского метрополитена. Парад раритетной техники ВОВ и периода индустриализации;
- прямое включение и видеосвязь с мотоколонной «Дороги Победы».
18:00 – отправление колонны мотоциклистов со Смотровой площадки в Байк-Центр.
Рок-концерт на главной уличной сцене Байк-Центра:
- группа «Бахыт- Компот»;
- группа «Манго-Манго»;
- группа «Крематорий»;
- ансамбль мотологической музыки «Тайм-Аут».
22:30 – Кульминация программы: уникальные движущиеся декорации, диковинная техника, мотофристайл и фирменный салют от команды Байк-Центра.
P.S. На площадке у «Крокус Экспо» с 13:00 до 15:00 совместно с Фондом святого князя Лазаря будет осуществляться сбор книг (русская художественная литература) для детей из трех школ в г. Шид (Сербия), изучающих русский язык и русскую культуру. Приносите с собой книги на русском языке (художественная литература) и ищите на площадке мотоцикл с коляской с сербскими флагами. Важно: книги должны быть новыми.
Аккредитация до 2 мая 16:00: janeiro25@yandex.ru
ИСТОЧНИК KP.RU