Пасхальная служба в храме Христа Спасителя-2019: прямая онлайн-трансляция

В 23:00 мск в кафедральном соборе столицы начинается пасхальная служба, которую по традиции возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

За несколько минут до полуночи в храм должны доставить Благодатный огонь со Святой Земли. Эту благородную и сложную миссию много лет подряд выполняет глава Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

В это же время православные христиане увидят и телеобращение Патриарха. О чем оно - узнаем позже, но в своем поздравлении предстоятель Русской православной церкви каждый раз обязательно просит разделить великий праздник с нуждающимися. Сам он в Светлое Христово Воскресенье всегда навещает с подарками самых обездоленных - в прошлом году, к примеру, это были заключенные Бутырской тюрьмы.

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