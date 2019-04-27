2019-04-27T19:27:51+03:00
Общество

Благодатный огонь встречают в Москве: прямая онлайн-трансляция

Следите за прямой онлайн-трансляцией встречи благодатного огня в Москве
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Владимир Якунин из аэропорта направится с лампадой в храм Христа СпасителяВладимир Якунин из аэропорта направится с лампадой в храм Христа СпасителяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Благодатный огонь встречают в Москве: в Великую субботу он по традиции прибудет в российскую столицу из Иерусалима. Многие верующие приезжают встречать его в аэропорт "Внуково". А глава Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин отсюда направится с лампадой в храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Встречать его будет на ступенях храма Патриарх Кирилл.

Все желающие смогут в течение Светлой седмицы забрать домой частицу Благодатного огня. Для этого надо подъехать со своей лампадкой в Фонд Андрея Первозванного (Покровка, 42, стр. 5-5а с 9 утра до 6 вечера).

Благодатный огонь прибывает в Москву: трансляция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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