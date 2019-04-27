Европейский бизнесмен: «Украинцы действительно думали, что Россия оставит им Крым и Севастополь? Невероятно!»

Брюссель и Вашингтон грозят Москве новыми санкциями — на сей раз да выдачу паспортов жителям Донбасса. Но даже среди западных элит курс на очередное обострение с Россией поддерживают далеко не все. Об этом «Комсомолке» рассказал один из самых влиятельных бизнесменов Андорры, основатель крупнейшей местной газеты El Periòdic — Энрик Дольса Фонт. Человек он непубличный, интервью даёт редко, однако для нас сделал исключение.

— Господин Дольса Фонт, нынешней весной антироссийским санкциям исполнилось пять лет. Как бы вы оценили промежуточные итоги?

— Санкции полностью бесполезны и привели только к усилению конфликта интересов между разными странами Запада. Единственная цель — затормозить развитие России. Но ЕС не отдает себе отчёт, что с каждым новым витком санкций всё больше власти оказывается в руках американцев. Тогда как для Европы лучшее — сохранять баланс между двумя великими силами: Россией и США.

— Вы — медиамагнат и политик. Почему, с точки зрения западных медиамагнатов и политиков, российское присутствие на Ближнем Востоке — это плохо, а допустим, американское — хорошо?

— Потому что Россия не платит им отступных нефтедолларами.

— Тут ещё Запад новую страшилку придумал: Россия-де «вмешивается в выборы».

— В Андорре (где выборы в парламент прошли 7 апреля — ред.) — точно нет, а если это было в США (там на выборах-2016 победил Дональд Трамп — ред.) — то это лишь доказывает американскую слабость. Они там уже совсем запутались: сначала утверждают, что «российское вмешательство было», потом — что «система защиты демократии непоколебима».

— Выборы сейчас ещё на Украине прошли, причём Киев отказался открывать избирательные участки в России, хотя там живёт 2-3 миллиона обладателей украинских паспортов.

— Что доказывает: Украина — это вообще не пример демократии, хотя украинцы изображают из себя мучеников. Они действительно думали, что Россия оставит им Крым и Севастополь, будучи настолько важными для России? Невероятно!

— Позвольте вновь обратиться к вам как эксперту в медиа. Во всём мире говорят о кризисе СМИ, человек теряет доверие к когда-то любимой газете, а редакция — привычные источники дохода.

— Думаю, со стороны правительства — должно быть больше поддержки для СМИ, особенно небольших и региональных. А со стороны гражданина — очень важно получать информацию ещё и из независимых, частных источников, поскольку государственные медиа-каналы не всегда объективны.

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