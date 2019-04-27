2019-04-28T00:00:04+03:00
В мире

Европейский бизнесмен: «Украинцы действительно думали, что Россия оставит им Крым и Севастополь? Невероятно!»

Медиамагнат Энрик Дольса Фонт в беседе с «КП» раскритиковал Запад за двойные стандарты в отношениях с Кремлём
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Основатель крупнейшей газеты в Андорре El Periòdic Энрик Дольса ФонтОснователь крупнейшей газеты в Андорре El Periòdic Энрик Дольса ФонтФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Брюссель и Вашингтон грозят Москве новыми санкциями — на сей раз да выдачу паспортов жителям Донбасса. Но даже среди западных элит курс на очередное обострение с Россией поддерживают далеко не все. Об этом «Комсомолке» рассказал один из самых влиятельных бизнесменов Андорры, основатель крупнейшей местной газеты El Periòdic — Энрик Дольса Фонт. Человек он непубличный, интервью даёт редко, однако для нас сделал исключение.

— Господин Дольса Фонт, нынешней весной антироссийским санкциям исполнилось пять лет. Как бы вы оценили промежуточные итоги?

— Санкции полностью бесполезны и привели только к усилению конфликта интересов между разными странами Запада. Единственная цель — затормозить развитие России. Но ЕС не отдает себе отчёт, что с каждым новым витком санкций всё больше власти оказывается в руках американцев. Тогда как для Европы лучшее — сохранять баланс между двумя великими силами: Россией и США.

— Вы — медиамагнат и политик. Почему, с точки зрения западных медиамагнатов и политиков, российское присутствие на Ближнем Востоке — это плохо, а допустим, американское — хорошо?

— Потому что Россия не платит им отступных нефтедолларами.

— Тут ещё Запад новую страшилку придумал: Россия-де «вмешивается в выборы».

— В Андорре (где выборы в парламент прошли 7 апреля — ред.) — точно нет, а если это было в США (там на выборах-2016 победил Дональд Трамп — ред.) — то это лишь доказывает американскую слабость. Они там уже совсем запутались: сначала утверждают, что «российское вмешательство было», потом — что «система защиты демократии непоколебима».

— Выборы сейчас ещё на Украине прошли, причём Киев отказался открывать избирательные участки в России, хотя там живёт 2-3 миллиона обладателей украинских паспортов.

— Что доказывает: Украина — это вообще не пример демократии, хотя украинцы изображают из себя мучеников. Они действительно думали, что Россия оставит им Крым и Севастополь, будучи настолько важными для России? Невероятно!

— Позвольте вновь обратиться к вам как эксперту в медиа. Во всём мире говорят о кризисе СМИ, человек теряет доверие к когда-то любимой газете, а редакция — привычные источники дохода.

— Думаю, со стороны правительства — должно быть больше поддержки для СМИ, особенно небольших и региональных. А со стороны гражданина — очень важно получать информацию ещё и из независимых, частных источников, поскольку государственные медиа-каналы не всегда объективны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Каталонии Ким Торра: «Гостям из России мы всегда рады»

23 апреля — День Святого Георгия. Этот христианский святой — покровитель не только Москвы, но и Каталонии, куда десятки тысяч россиян ездят отдыхать каждый год. К началу нового сезона отпусков «Комсомолка» первой из отечественных газет взяла интервью у президента этой автономной области — Кима Торры: о перспективах туризма, отмены санкций и облегчения визового режима с РФ (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Олег Кожемяко: Я сказал товарищу Ким Чен Ыну, что встречался с его отцом. Он отнесся к этому приветливо... Привет от "Комсомолки"? Передам
Глава Приморья - о первых минутах пребывания лидера КНДР в России - в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Круглый стол на тему: «Нюрнберг-2 не состоялся. Пора вспомнить Нюрнберг-1»
Пресс-центре «КП» историки, политологи, а также дети блокадного Ленинграда обсудят обсудят причастность Латвии, Литвы и Эстонии  к преступлениям нацистской Германии в годы Второй мировой войны [Прямая видеотрансляция]
Новости 24
В Калифорнии задержали мужчину, открывшего стрельбу в синагоге
В Сбербанке рассказали о главных направлениях в области киберпреступлений
Иранский беспилотник заснял авианосец США в водах Персидского залива
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Фанаты избили посетителя кинотеатра за спойлеры к фильму "Мстители 4"
Благодатный огонь доставили в Москву
Немецкий политик осудила депутата ЕП за критику "Северного потока-2"
Отец Бутиной связал ее дело с расследованием Мюллера
ЕС: выход США из договора об оружии подрывает мировую стабильность
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
Власти Шри-Ланки вновь продлили режим комендантского часа
Путин сообщил о просьбе Китая увеличить поставки газа по "Силе Сибири"
Филарет: Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Власти Шри-Ланки запретили деятельность двух группировок после терактов
Глава Генштаба провел телефонные переговоры с главнокомандующим ОВС НАТО
Летевший в Волгоград самолет развернулся в небе и вернулся в Москву
В Кремле оценили вынесенный Бутиной приговор
Умер Алексей Лебедь, возглавлявший Хакасию на протяжении 12 лет
Нагиев допустил аннулирование результатов шоу "Голос. Дети"
Зеленский опроверг слухи о том, что он отдыхает на 40-метровой яхте
В Германии сожалеют о решении США выйти из Договора о торговле оружием
Участники форума "Один пояс-один путь" заключили 283 соглашения на $64 млрд
Отправка грузового корабля Dragon на МКС перенесена на 1 мая
Члены движения "желтые жилеты" напали на полицию в Страсбурге
Посланников "новой" церкви Украины не допустили к службе в храме Гроба Господня
Появилось видео подрыва террориста-смертника в отеле на Шри-Ланке