Американский террорист готовил расстрел синагоги в Сан-Диего четыре недели и фанател от Гитлера

«Шутинги» (стрельба в людных местах на почве ненависти) — к сожалению, происходят в США едва ли не каждую неделю. Последний такой случай — теракт в синагоге «Хабад» городка Пауэй близ Сан-Диего в Калифорнии.

В 11:20 дня в субботу боевик-одиночка ворвался в еврейский религиозный центр, где собралось около ста человек, и открыл пальбу из полуавтоматической винтовки. 60-летняя прихожанка была убита на месте, ещё трое получили ранения (восьмилетняя девочка и двое мужчин — в том числе раввин, который, по-видимому, пытался заслонить детей своим телом).

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге.

К счастью, вовремя подоспела полиция, и боевика скрутили. Им оказался 19-летний Джон Т. Эрнест (Joyn T. Earnest). Вскоре следователи обнаружили в Сети его манифест, опубликованный незадолго до атаки. «Я планировал её в течение четырёх недель», — пишет террорист.

В том же документе он берёт на себя ответственность за другое резонансное преступление в округе — поджог исламского культурного центра в соседнем городке Эскондидо 24 марта. (В том инциденте никто не пострадал.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705816" frameborder="0"></iframe> В США неизвестный открыл стрельбу в синагоге.

Также Джон Эрнест признаётся, что совершил обе атаки «в знак солидарности» с террористом-неофашистом Брентоном Таррантом, устроившим бойню в мечети в Новой Зеландии 15 марта. И выражает симпатии одному из вдохновителей холокоста, нацистскому фюреру Адольфу Гитлеру.

Калифорнийский «акт ненависти» уже осудил президент США Дональд Трамп. Приоритетная версия мотивов террориста — религиозная нетерпимость и антисемитизм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705833" frameborder="0"></iframe> Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге в Калифорнии.

Это, увы, не первый случай атаки на еврейские религиозные центры в Северной Америке. Полтора года назад бывший шофёр-дальнобойщик Роберт Бауэрс ворвался с оружием в синагогу «Древо жизни» в Питтсбурге, застрелив 11 прихожан.