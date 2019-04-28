«И хрюкотали зелюки». Чем Зеленский ответил на возможное упрощение получения гражданства РФ гражданами Украины

Заявление Владимира Путина о потенциальной возможности упрощения процедуры предоставления гражданства не только жителям ЛДНР, но и всем гражданам Украины, вызвало настоящую бурю эмоций на Незалежной. Не остался в стороне и избранный президентом наших соседей Владимир Зеленский, находившийся на отдыхе в Турции. На своей странице в соцсети «Фейсбук» он опубликовал настоящее воззвание, в котором фактически обратился к президенту России, сопроводив свою реакцию целым рядом эпитетов, сравнений, предположений и «советов».

- Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ.

- Отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет.

Российский паспорт, по мнению Зеленского – это право быть арестованным, право не иметь свободных выборов, право «забыть о наличии естественных прав и свобод человека». А вот украинское гражданство – это совсем другие ценности и преимущества.

- Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь… Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу, - выспренно заявил он. Зеленский даже пообещал предоставлять гражданство в первую очередь россиянам, поскольку они «сегодня страдают едва ли не больше всех».

- Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления. Это не лучший путь к прекращению огня и разблокированию Минского процесса, - как ему, наверное, кажется, грозно предостерегает Зеленский и тут же заявляет, что готов к переговорам в «Нормандском формате» и подтверждением «этой готовности» России к таким переговорам «должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате «всех на всех». Без исключений».

Наверное, на Украине эту речь многие посчитали прекрасной. Лично мне же вспомнилось бессмертное: «И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове». Володя Зеленский явно перепутал деятельность на посту президента с конкурсом капитанов в КВН. Президентство – это все же не умение красиво ответить, вызвав восторг зала и одобрительные ухмылки жюри, готового выставить высший балл, а реальная эффективность действий. Президенты не ведут переговоров в «Фейсбуках» и «Одноклассниках», ловя одобрительные репосты и лайки своих читателей.

Своим выступлением новый глава Украины продемонстрировал, что абсолютно не разбирается в тех же Минских соглашениях, в которых Россия выступает не стороной-переговорщиком, а страной - гарантом их исполнения, равно как и Франция, и Германия. И обмен пленными «всех на всех» прописан не между РФ и Украиной, а между Украиной и теми, кого в Киеве до сих пор пуще смерти боятся называть ДНР и ЛНР.

Кроме того, хочется спросить этого «хрюкотающего», почему же его предшественник потерпел такое позорное поражение, если на Украине все так хорошо и все ходят с гигантским отросшим достоинством и увешанные свободами? Кто там сидит в украинских тюрьмах, если не журналисты, вся вина которых в том, что они усомнились в правильности «генеральной линии»? У кого на самом деле свободные СМИ, а кому на трибуне парламента за попытку выступить на русском языке отключают микрофоны? У кого свободный интернет, а кто заблокировал соцсети для своих граждан, кто запретил выступления артистов, ввоз и печатание книг, въезд соседей к своим родственникам и друзьям?

Пан Владимир Зеленский или с глузду зъихав, как говорят у наших соседей, или же всего-навсего демонстрирует преемственность украинской политики. Поскольку употребляет те же термины в тех же вариациях, что и Петр Порошенко. И тогда пан Зеленский рискует не проводить никаких переговоров в качестве президента, а так и остаться капитаном провинциальной команды КВН. Или же хозяином «Квартала 95». И одновременно стать, возможно, еще большим разочарованием для украинцев, чем Порошенко, потому что на этом пути иного варианта, кроме превращения оставшейся Украины в «Квартал 404», просто не существует.