2019-04-28T14:31:47+03:00
Общество

"После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут": российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу

23 туриста отправятся в Москву транзитными рейсами через Китай, еще четверо уже купили билеты на прямой рейс и ждут вылета до завтра
Анастасия ВАРДАНЯН
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После публикации в "Комсомолке" дело сдвинулось с мертвой точкиПосле публикации в "Комсомолке" дело сдвинулось с мертвой точкиФото: EAST NEWS
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27 российских туристов в это воскресенье оказались заложниками транзитной зоны китайского аэропорта Гуанчжоу. Напомним, это пассажиры двух российских самолетов, которые не смогли получить местную визу. Правда, по закону она им и не была нужна, ведь покидать транзитную зону никто из них и не собирался. В выходные день россиянам оказалось проще рассказать о своих проблемах журналистам, чем достучаться до консульства.

Российские туристы застряли в транзитной зоне в китайском аэропорту.

- После публикации в "Комсомолке" дело сдвинулось с мертвой точки. Представители российского консульства с нами связались. Уже в ближайшее время 23 туриста вылетят внутренними рейсами. Они получили визы. А вот четверым "счастливчикам", в числе которых и я, придется дожидаться прямого рейса в Москву до завтра. Дело в том, что мы уже купили билеты и деньги нам, конечно, теперь никто не вернет, - рассказала одна из туристок Алена Камердина.

Напомним, странной проверке подверглись два российских борта. У туристов, которые прилетели в Гуанчжоу только лишь для пересадки на другие рейсы, потребовали визы. Из двухсот человек 27 получить их не смогли. По словам россиян, связано это в наличием в их загранпаспортах отметок о вылетах в Турцию и Египет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Всем туристам проставили визы". Представитель российского консульства - о судьбе россиян, застрявших в Китае

В эфире Радио "Комсомольская правда" атташе генконсульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что наши туристы возвращаются в Москву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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