Американский журнал призвал Трампа «признать Крым российским» в обмен на сдачу Донбасса Украине

Влиятельный заокеанский журнал National Interest выпустил аналитическую статью на тему «как нам обустроить российско-американские отношения». И, надо сказать, очень вовремя: в эти дни Владимир Путин встретился во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сразу после чего выехав в Пекин для саммита с главой Китая Си Цзиньпином. Тем самым показывая: важнейшие вопросы (по крайней мере, в Азии) вполне можно решать и без участия Вашингтона.

Поэтому, чтобы восстановить статус-кво и превратить Россию если не в союзника Штатов, то хотя бы в нейтрала, National Interest предлагает Трампу пойти на грандиозный «размен». (Имя американского президента, если что, вынесено прямо в заголовок, хотя в самом тексте встречается всего один раз: видимо, чтобы в мониторинг СМИ «у кого надо» попало).

Впрочем, приведём тезисы по порядку. Итак, с первых же строк очевидно, что автор статьи, Дуг Бэндоу, к России и Китаю относится со здоровым отвращением. Например, их точки пересечения в современной политике описывает так:

«В последние годы Москва формально отбросила «революционно-коммунистические идеи», но продолжает репрессии, тогда как Пекин втихую ушёл от коммунизма к тому, что де-факто можно назвать фашизмом» (а можно назвать и «навешиванием ярлыков» — прим. «КП»).

«Как бы то ни было, Пекин и Москва преследуют одну очень важную общую цель: сопротивление доминированию США. С запада Вашингтон приближает НАТО к российским границам; с востока американский флот патрулирует Азиатско-тихоокеанский бассейн, превращая его в «Американское озеро»… Более того, Вашингтон использует смену режимов, например, в Грузии и Украине, чтобы изменить [в свою пользу] международный баланс силы» (ой, кажется, кто-то проговорился — прим. «КП»).

«В общем, Вашингтон много сделал, чтобы его главные противники сблизились», — подводит итог Дуг Бэндоу.

Обрисовав столь безрадостную (для того берега Атлантики) картину, аналитик предлагает решение: расстроить союз Москвы и Пекина, пообещав первой нечто более ценное, чем расплывчатые уверения в «вечной дружбе» со стороны Восточного соседа. И тут начинается самое интересное:

«У России нет фундаментальных причин конфликтовать с Европой и Америкой, если они перестанут бросать вызов национальной безопасности России близ её границ».

«Любое решение [конфликта США-РФ], — продолжает Бэндоу, — предполагает признание, что Крым никогда больше не вернётся Украине, иначе как в случае катастрофического военного поражения России. Более того, Запад должен предложить остановку экспансии НАТО и всех антироссийских приготовлений Альянса. В ответ на что, вместе со снятием санкций, Россия может прекратить поддержку украинских сепаратистов [ДНР и ЛНР]. Киев будет не в восторге, что его выкинут из Альянса, но в НАТО следует принимать лишь тех, чьё присутствие увеличивает безопасность США, а не сокращает её».

Вот такое неожиданное предложение. Тут недурно бы пояснить, что мистер Бэндоу — не какой-нибудь реднек из Оклахомы, а бывший спецсоветник президента Рональда Рейгана, того самого, которого Трамп считает своим кумиром: то есть это мнение не какого-то аналитика-одиночки, а заметной части американского политического класса. Впрочем, эксперты оценивают его предложение скептически.

— Лучшие времена издания National Interest давно миновали, его влияние на политику Белого дома я бы не преувеличивал. С другой стороны, «предложение Бэндоу» полностью лежит в русле риторики Трампа трёхлетней давности. Как вы помните, он шёл на выборы с лозунгом, что «главный враг — Китай, а не Россия», — говорит кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Действительно, сейчас у Вашингтона и Пекина торговый баланс — минус 350 млрд долларов, американцы закупают в Китае больше товаров (например, компьютерных микросхем и ширпотреба), чем продают ему. То есть каждый год эта сумма просто выкачивается из экономики США, что Трамп, пришедший с обещаниями возродить реальное производство в штатах «ржавого пояса», считает катастрофой.

И когда Бэндоу точно так же называет Китай «главной угрозой» — это объективная реальность. А вот уровень российско-китайских отношений он в своей статье старательно принижает, хотя товарооборот РФ-КНР за прошлый год превысил 100 млрд долларов: в 4-5 раз больше, чем с США. Глупо думать, что Москва просто так возьмёт и «разведётся» с Пекином, даже в обмен на признание Крыма.

Чисто теоретически — это было бы возможно в рамках ещё более грандиозного размена: допустим, Москва отказывается от поддержки, как выражаются западные партнёры, «украинских сепаратистов», а Вашингтон — венесуэльской оппозиции (где власть законного лидера Николаса Мадуро с начала года пытается оспорить проамериканский «самопровозглашённый президент» Хуан Гуаидо — прим. ред.). Что, конечно, немыслимо для обеих сторон. Поэтому в нынешнем виде «предложение Бэндоу» выглядит не самым жизнеспособным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп предложил России и Китаю избавиться от ядерного оружия

На фоне приостановки действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Дональд Трамп корпит над новым соглашением с новым участником. К ядерной сделке американцы хотят подключить помимо России также Китай, а ее действие - распространить на все виды оружия (подробности).