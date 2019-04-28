2019-04-28T16:59:35+03:00
Звезды

Рэпер Гуф снял на видео пожар в загородном доме соседей

Огонь мог перекинуться на соседние дома, но обошлось
Анастасия ВАРДАНЯН
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Несколько лет назад Гуф приобрел участок и довольно быстро возвел двухэтажный домНесколько лет назад Гуф приобрел участок и довольно быстро возвел двухэтажный домФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Поклонники рэпера Гуфа могут вздохнуть с облегчением. Информация о том, что в субботу, 27 апреля, сгорел его загородный дом, оказалось ложной. Точнее, пожар все-таки был, но не в резиденции музыканта, а у его соседей. Сам рэпер в этот момент был в своем доме и стал очевидцем ЧП.

Рэпер Гуф снял на видео пожар в загородном доме соседей.

- Это видео с пожара действительно снял Алексей (Гуф - это сценический псевдоним, а настоящее имя Алексей Долматов - Ред.) Он один из первых заметил, что горит дом соседей. Пожарные сработали быстро, так что никто, к счастью, не пострадал. Была угроза распространения огня на дом музыканта, но обошлось, - рассказал "Комсомолке" Эдгар, концертный директор рэпера.

Роскошный особняк артиста находится в поселке Апрелевка, недалеко от Киевского шоссе. Несколько лет назад Гуф приобрел участок и довольно быстро возвел двухэтажный дом. Во дворе есть искусственный пруд. Но особая гордость музыканта - диван-трансформер с колонками стоимостью порядка 500 тысяч рублей.

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Как-то так получается, что как только отношения Кети Топурия и Гуфа становятся достоянием общественности, тут же возникает скандал. Так, муж певицы подал на развод после того, как рэпера и солистку А Studio застукали в аэропорту, когда они возвращались из совместного отдыха в Таиланде. Долго обсуждали в прессе и измену Гуфа с фанаткой из Екатеринбурга хотя незадолго до этого именно Кети он признался в любви. Говорят, что Топурия тогда не смогла пережить измену и приняла решение расстаться с возлюбленным (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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