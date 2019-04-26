2019-04-26T11:23:11+03:00
Общество

Тихий Дон опустел: Не стало Элины Быстрицкой

После долгой болезни умерла актриса Элина Быстрицкая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актриса Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон".Актриса Элина Быстрицкая в фильме "Тихий Дон".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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На 92-м году жизни умерла Элина Быстрицкая - народная артистка СССР, актриса театра и кино. Трагическую новость распространила пресс-служба Малого театра, в котором Элина Авраамовна работала с 1958 года.

Известно, что в последние годы Быстрицкая тяжело болела.

Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

"Элина Авраамовна скончалась", - передает ТАСС со ссылкой на представителя Малого театра.

В последние годы актриса серьезно болела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние годы актриса серьезно болела.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дата и место похорон будут названы позже. Церемония прощания, вероятнее всего, состоится в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.

Петр Глебов и Элина Быстрицкая в экранизации "Тихого дона", 1958 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Петр Глебов и Элина Быстрицкая в экранизации "Тихого дона", 1958 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сайт kp.ru писал о том, что менее месяца назад, 4 апреля, Элина Быстрицкая отпраздновала свое 91-летие. Уже тогда поклонников актрисы сильно тревожило состояние ее здоровья. Стало известно, что звезда фильма "Тихий дон" совсем потеряла зрение и способность двигаться. Ее сестра Софья Шегельман специально прилетела из Израиля, чтобы ухаживать за больной.

В одном из своих последних интервью, которое актриса дала "КП", она рассказала о своих самых значимых ролях, семейных традициях и съемках в рекламе.

ИНТЕРВЬЮ

Элина Быстрицкая: Я никогда никого не научу быть такой, как я

- Вы на протяжении всей жизни смогли сохранить внутренний стержень. Это, наверное, сложно?

- Ничего сложного нет. Не надо делать того, к чему душа не лежит. Слушайте, что душа хочет, разум велит. Бывало непросто этому принципу следовать. Но все, что я могу сделать, чтобы получилось так, как я хочу, я делаю. Всегда. В этом смысле иду до конца (подробности)

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Что скрывала Быстрицкая

Элину Быстрицкую по праву называют одной из самых эффектных актрис. Даже в солидном возрасте звезда кинематографа не утратила былую красоту - всегда подтянута, ухожена, с искрой в глазах. О ее сильном характере, принципиальности и бескомпромиссности ходят легенды. При этом звезда никогда не афишировала свою личную жизнь, тщательно оберегала женское счастье (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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