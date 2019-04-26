Тихий Дон опустел: Не стало Элины Быстрицкой
На 92-м году жизни умерла Элина Быстрицкая - народная артистка СССР, актриса театра и кино. Трагическую новость распространила пресс-служба Малого театра, в котором Элина Авраамовна работала с 1958 года.
Известно, что в последние годы Быстрицкая тяжело болела.
Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".
"Элина Авраамовна скончалась", - передает ТАСС со ссылкой на представителя Малого театра.
В последние годы актриса серьезно болела.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дата и место похорон будут названы позже. Церемония прощания, вероятнее всего, состоится в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.
Петр Глебов и Элина Быстрицкая в экранизации "Тихого дона", 1958 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Сайт kp.ru писал о том, что менее месяца назад, 4 апреля, Элина Быстрицкая отпраздновала свое 91-летие. Уже тогда поклонников актрисы сильно тревожило состояние ее здоровья. Стало известно, что звезда фильма "Тихий дон" совсем потеряла зрение и способность двигаться. Ее сестра Софья Шегельман специально прилетела из Израиля, чтобы ухаживать за больной.
В одном из своих последних интервью, которое актриса дала "КП", она рассказала о своих самых значимых ролях, семейных традициях и съемках в рекламе.
ИНТЕРВЬЮ
Элина Быстрицкая: Я никогда никого не научу быть такой, как я
- Вы на протяжении всей жизни смогли сохранить внутренний стержень. Это, наверное, сложно?
- Ничего сложного нет. Не надо делать того, к чему душа не лежит. Слушайте, что душа хочет, разум велит. Бывало непросто этому принципу следовать. Но все, что я могу сделать, чтобы получилось так, как я хочу, я делаю. Всегда. В этом смысле иду до конца (подробности)
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Что скрывала Быстрицкая
Элину Быстрицкую по праву называют одной из самых эффектных актрис. Даже в солидном возрасте звезда кинематографа не утратила былую красоту - всегда подтянута, ухожена, с искрой в глазах. О ее сильном характере, принципиальности и бескомпромиссности ходят легенды. При этом звезда никогда не афишировала свою личную жизнь, тщательно оберегала женское счастье (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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