Что скрывала Быстрицкая

Элину Быстрицкую по праву называют одной из самых эффектных актрис. Даже в солидном возрасте звезда кинематографа не утратила былую красоту - всегда подтянута, ухожена, с искрой в глазах. О ее сильном характере, принципиальности и бескомпромиссности ходят легенды. При этом звезда никогда не афишировала свою личную жизнь, тщательно оберегала женское счастье.

Элина Быстрицкая до сих пор вызывает восхищение коллег и поклонников. 4 апреля кинозвезда празднует 91-й день рождения. На ее долю выпало много испытаний. Последние годы кумир многих поколений живет затворницей. А ведь когда-то она была счастлива в браке. Поэтому известие о ее разводе с супругом после 27 лет жизни стало громом среди ясного неба. Но еще больше всех шокировало то, что звезда не пришла на похороны бывшего возлюбленного.

Элина Быстрицкая всегда избегала разговоров о личной жизни. Даже имя единственного супруга она умело скрывала от коллег по театру много лет. "Возможно, для пикантности", - предположила переводчица Рогнеда Яценко, которая познакомилась с Быстрицкой в Малом театре и долгое время оставалась одной из немногих, кто знал мужа артистки.

Быстрицкая всегда прекрасно выглядела, всех восхищали роскошные наряды знаменитости. Дубленки, норковые манто и модные сапоги в то время были почти недоступны советским гражданам. У Элины Авраамовны были личный косметолог и домработница. Поэтому каждый мечтал узнать, кто обеспечивает актрисе шикарную жизнь.

Актриса Элина Быстрицкая в 2006 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Супругом Быстрицкой оказался Николай Кузьминский. Когда они поженились, седовласому дипломату было за 50, а ей - чуть за 30. Он оказался поклонником звезды "Тихого Дона". Увидел ее на одном из спектаклей, влюбился и сделал предложение спустя несколько дней после знакомства.

В начале отношений Кузьминский и Быстрицкая жили в одной комнате с прошлой семьей дипломата. Затем у него появилась просторная квартира в центре Москвы. "Кузьминский руководил отделом переводов в Министерстве внешней торговли, часто ездил в заграничные командировки. Отсюда и наряды для Элины", - пояснила Яценко.

Но брак Элины Авраамовны рухнул через 27 лет. "Мне было очень неприятно слышать, что она, приняв решение о разводе, обвиняла его: «Я узнала, что Николай мне изменил! Я у него была не единственная». Но этого просто не могло быть. Николай Иванович ее боготворил", - негодовала Яценко.

Элина Быстрицкая и Петр Глебов в фильме "Тихий дон", 1958 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развода Кузьминский оставил Быстрицкой все имущество, попросив лишь помочь ему приобрести небольшую квартиру. Там он и скончался через несколько лет. Рогнеда Яценко собиралась на похороны и позвонила подруге, чтобы пойти вместе. Но актриса заявила, что не сможет присутствовать на церемонии из-за гастролей, пишет Starhit.

В последнее время поклонников и друзей тревожит ухудшение здоровья артистки. Не так давно стало известно, что Элина Быстрицкая перестала видеть и потеряла способность двигаться. Но и эту информацию знаменитость тщательно скрывает. О самочувствии звезды фильма "Тихий Дон" в эфире программы "Ты не поверишь" рассказала Софья Шегельман. Сестра актрисы примчалась из Израиля, чтобы оказать должный уход родственнице.

Софья уверена, что виновницей всех бед Быстрицой стала ее экс-продюсер Ксения Рубцова. Ранее она работала с Людмилой Зыкиной. По словам Софьи, девушка посягала на наследство больной и постепенно обворовывала ее, пока та лежала на кровати, практически не двигаясь.