2019-04-26T10:59:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина заживо сжег сожительницу

Мотивом преступления стала банальная ревность
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Предполагаемого убийцу арестовали через несколько часов после его преступления.Предполагаемого убийцу арестовали через несколько часов после его преступления.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Вечерние посиделки на кухне в квартире 24-летней жительницы Подмосковного города Клин закончились печально. Молодой сожитель женщины, 28-летний безработный мужчина, устроил сцену ревности. Крики женщины слышали соседи, но никто из них полицию так и не вызвал. Отелло, разгоряченный алкоголем, облил сожительницу спиртом и поджог.

- Проведённым судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть наступила в результате ожогового шока, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Мужчина даже не пытался помочь возлюбленной и скрылся с места происшествия. Спустя сутки, в четверг, 25 апреля, ее тело нашли соседи. Предполагаемого убийцу арестовали в тот же день. Ему уже предъявлено обвинение.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть". Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы, - пояснили "КП" источники в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Подмосковье парень заживо сжег свою знакомую

Страшной смертью умерла жительница подмосковного города Клин, на которую напали в ее собственной квартире (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию
Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни
В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов
Зеленский отправился на отдых в Турцию
Полиция Шри-Ланки объявила о гибели координатора недавних терактов
Роспотребнадзор дал советы по окрашиванию пасхальных яиц
Добавки, которые долго сохраняют хлеб свежим, признали опасными для здоровья
В Подмосковье парень заживо сжег свою знакомую
Около 10 тыс. военных охраняют мечети в день пятничной молитвы на Шри-Ланке
Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа
Мощный взрыв произошел на заводе по производству стали в Уэльсе
Шимпанзе освоил Инстаграм и стал звездой соцсети
Си Цзиньпин пообещал снизить тарифы и увеличить объем импорта в Китай
Путин назвал односторонние санкции формой проявления протекционизма
КНДР требует от США оплатить больничный счет впавшего в кому студента
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование против Facebook
ЦБ выявил схему вывода до 57 млн рублей пенсионных накоплений из НПФ "Аквилон"
Погода в Москве на 26 апреля 2019 года: возможны кратковременные дожди
Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Госдолг Украины в марте достиг 78,78 млрд долларов
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Три миллиона россиян не смогут выехать за границу на майские праздники из-за долгов
Трамп подготовит проект трехстороннего ядерного соглашения с США и Китаем