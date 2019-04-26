В Подмосковье мужчина заживо сжег сожительницу

Вечерние посиделки на кухне в квартире 24-летней жительницы Подмосковного города Клин закончились печально. Молодой сожитель женщины, 28-летний безработный мужчина, устроил сцену ревности. Крики женщины слышали соседи, но никто из них полицию так и не вызвал. Отелло, разгоряченный алкоголем, облил сожительницу спиртом и поджог.

- Проведённым судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть наступила в результате ожогового шока, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.

Мужчина даже не пытался помочь возлюбленной и скрылся с места происшествия. Спустя сутки, в четверг, 25 апреля, ее тело нашли соседи. Предполагаемого убийцу арестовали в тот же день. Ему уже предъявлено обвинение.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть". Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы, - пояснили "КП" источники в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Подмосковье парень заживо сжег свою знакомую

Страшной смертью умерла жительница подмосковного города Клин, на которую напали в ее собственной квартире (подробности)