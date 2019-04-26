2019-04-26T09:30:54+03:00
Происшествия

В Подмосковье парень заживо сжег свою знакомую

Причиной трагедии стала ссора, вспыхнувшая во время распития спиртных напитков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подозреваемого уже доставили в отделение полицииПодозреваемого уже доставили в отделение полицииФото: Александр ГЛУЗ
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Страшной смертью умерла жительница подмосковного города Клин, на которую напали в ее собственной квартире.

Вечером во вторник, 23 апреля, женщина 1977 года рождения выпивала вместе со своим знакомым, когда между ними неожиданно вспыхнула ссора. В результате молодой человек облил хозяйку квартиры неустановленной горючей жидкостью и поджег.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, тело погибшей обнаружили лишь в четверг утром. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате ожогового шока. Причем погибла женщина не сразу, а лишь на следующий день. Исследование показало, что давность наступления смерти составила около 12 часов.

Подозреваемым в совершении преступлении стал безработный молодой человек 1991 года рождения. К настоящему моменту его уже задержали и доставили в отделение. Ведется расследование.

К слову, всего несколько дней назад в этом же городе произошло другое шокирующее происшествие. Женщина поссорилась со своим мужем и в порыве гнева приставила нож к шее одной из их дочерей. Все происходящее попало на видео, которое ранее публиковал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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