В Подмосковье парень заживо сжег свою знакомую

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-26T09:30:54+03:00

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Страшной смертью умерла жительница подмосковного города Клин, на которую напали в ее собственной квартире.

Вечером во вторник, 23 апреля, женщина 1977 года рождения выпивала вместе со своим знакомым, когда между ними неожиданно вспыхнула ссора. В результате молодой человек облил хозяйку квартиры неустановленной горючей жидкостью и поджег.

Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, тело погибшей обнаружили лишь в четверг утром. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате ожогового шока. Причем погибла женщина не сразу, а лишь на следующий день. Исследование показало, что давность наступления смерти составила около 12 часов.

Подозреваемым в совершении преступлении стал безработный молодой человек 1991 года рождения. К настоящему моменту его уже задержали и доставили в отделение. Ведется расследование.

К слову, всего несколько дней назад в этом же городе произошло другое шокирующее происшествие. Женщина поссорилась со своим мужем и в порыве гнева приставила нож к шее одной из их дочерей. Все происходящее попало на видео, которое ранее публиковал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU