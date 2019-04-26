"Актриса, не познавшая любовь и одиночество, не будет искренней на сцене": Правила жизни Элины Быстрицкой

Про Элину Быстрицкую многие говорили, что она женщина с непростым характером. Образ роковой красавицы закрепился за ней из-за её твердых жизненных принципов. Мы собрали цитаты актрисы из интервью разных лет.

О «сложном характере»

К сожалению, в моей жизни были отказы от ролей, и все это списывалось на счет моего „тяжелого характера“. Но на самом деле это не совсем так. Я очень сильно была „амортизирована“ из-за войны, поэтому нервная система — не такая, как хотелось бы. Три-четыре раза возникали конфликтные ситуации: или мне недостаточно хорошо объяснили, или я не так поняла... Почти со всеми режиссерами я прекрасно работала без всяких конфликтов, но случаи, когда я уходила и оставляла роль, были. Это негативно сказалось на моей актерской судьбе. Однажды я решила пересилить себя и продолжала репетировать, хотя мне очень было тяжело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705499" frameborder="0"></iframe> Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

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У меня характер сложный. Но для меня слово "честь" - не пустой звук. Люди меня знают: я не обману, не подведу!

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Нужно быть честным с самим собой, не делать гадости, которые, как известно, возвращаются к тебе минимум троекратно. Другая на моем месте давно бы сломалась! Но я живу. И обидчиков своих прощаю.

Актриса Элина Быстрицкая в фильме 1958 года "Тихий Дон".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Я просто живу по правилам, которые были у нас в семье. Стараюсь не мешать окружающим. Но не допускаю, чтобы и мне мешали. Ради того, чтобы соблюсти честь, могу отказаться и отказывалась от многого. Выше достоинства для меня привилегий нет. Ни деньги, ни благополучие меня не остановят, если я считаю, что задет вопрос чести.

О любви

Не стоит путать любовь с любвеобильностью. Говоря о любви, я имею в виду именно любовь, а не увлечение. Настоящая любовь — это то, что без остатка заполняет человека и не даёт ему возможности жить так, как он жил раньше. Я не говорю о сексуальных потребностях, а имею в виду сильное чувство, которое движет человеком, определяет его жизнь.

О внешности

Мне никогда в детстве не говорили о моей внешности. Впервые я услышала об этом в 13 лет, в госпитале. Двое раненых разговаривают: "Посмотри, какая хорошенькая девушка!" Оглянулась – никого... Потом долго смотрела в зеркало – ничего интересного не нашла. Мама воспитывала меня очень строго...

О здоровье

Смолоду ежедневно делаю по утрам гимнастику, соблюдаю диету (ничего жирного, соленого и жареного, минимум алкоголя, максимум ярких овощей). Режим дня следует выполнять беспрекословно. Должны быть определены раз и навсегда подъем и сон в одно и то же время, как и питание. Но есть и кое-что еще... Я никогда никому не пожелала ничего плохого. Не позволила себе ни одного поступка, за который было бы стыдно. Мама говорила: «Нельзя лгать». Я очень благодарна своим родителям за эти заветы. Это и есть секрет хорошего самочувствия и спокойного сна.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92 году жизни.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Об одиночестве

Мне ближе мудрость Омара Хайяма: "Уж лучше будь один, чем вместе с кем попало"

Думаю, что многие знают, какое это трудное испытание - оставаться наедине с собой среди множества людей. Для актрисы это может обернуться трагедией... В моей жизни был период, когда я однажды просидела десять часов под дождем в лодке, решая, как мне дальше жить... Но актриса, не познавшая любовь и горькое одиночество, никогда не будет искренней на сцене...

О том, где брать силы

Есть такой диалог: „А откуда вы берете деньги? — Из тумбочки“. Так и я силы беру в тумбочке. У себя беру. Где их еще брать?.. Единственное, что нельзя делать, — добиваться своего за чужой счет. Этого Бог не прощает!

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