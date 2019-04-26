"Бил и ругал, чтобы был толк": студент консерватории признал вину в истязании 8-летней ученицы

Следствие настаивает на аресте 23-летнего студента консерватории имени Чайковского Мгера Махсудяна. Это тот самый пианист-репетитор, который на днях "прославился" историей с издевательствами над своей 8-летней ученицей. Репетитор по музыке не стеснялся в выражениях, бил девочку ногой, а в какой-то момент попытался задушить.

- "Ты что, вообще ку-ку? Плечи опусти, тупица. Я тебе плечи к ушам пришью. Отвратительно играешь. Как ты мне надоела, - именно такие фразы звучали в адрес ребенка.

Возможно, музыкант вел бы себя сдержаннее, если бы знал, что в комнате девочки установлена скрытая камера. Запись в полицию предали родители школьницы. Против пианиста сразу же возбудили уголовное дело. В четверг, 24 апреля, он дал показания.

- Подозреваемый признал свою вину. Он пояснил, что действительно оскорблял девочку и применял физическую силу. При этом он уверяет, что это его педагогические методы. По его словам, лишь силой можно воспитать настоящего музыканта. Якобы его учитель был в разы строже и не стеснялся бить его по спине и рукам, - сообщили "КП" источники в следствии.

Возможно, наставник пианистки вел бы себя сдержаннее, если бы знал, что в комнате установлена скрытая камера.

Уже в ближайшее время пианисту предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу. А вот решения суда он скорее всего будет дожидаться под стражей.

- 26 апреля следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В скором времени фигуранту будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

За "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" ему грозит до семи лет лишения свободы.

Руководство консерватории историю со своим студентом никак не комментирует. Мгер Махсудян один из лучших студентов курса. Пианист регулярно выступал на различных концертных площадках, а за особые успехи в учебе получал именную стипендию.

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На днях в полицию Москвы обратился отец восьмилетней школьницы, который попросил наказать и построже 23-летнего репетитора девочки, студента консерватории имени Чайковского Мгера Махсудяна. По словам отца, негодяй несколько месяцев издевался над Машей*: бил и оскорблял (подробности)