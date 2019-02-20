2019-02-20T15:04:04+03:00
Политика

Путин о выходе США из ДРСМД: Сателлиты "подхрюкивают" американцам по этому вопросу

Президент РФ в среду оглашает послание Федеральному собранию [видео]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВДарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, отметил, что в настоящее время самым острым и обсуждаемым вопросом российско-американских отношений является выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«США надо было не выдумывать поводы, чтобы выйти из договора. Нужно было действовать по-честному. Но они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих сателлитов мобилизуют, которые аккуратненко, но "подхрюкивают" американцам по этому вопросу», - сказал глава государства.

Также Путин рассказал об ответных мерах нашей страны, подчеркнув при этом, что РФ не намерена первой размещать ракеты в Европе. «Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они будут произведены и поставлены, а у США такие планы есть, это резко обострит ситуацию. Это будет серьезной угрозой для нас, мы будем вынуждены принять зеркальные меры», - добавил политик.

Путин - об отношениях России и США.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 февраля президент РФ выступает с очередным посланием Федеральному собранию. Это ежегодное публичное обращение главы нашего государства, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Путин рассказал, как Россия ответит на размещение американских ракет в Европе.

СПРАВКА КП

США рвут ракетный Договор, перекладывая вину на Россию

Кто подписал? Автографы под Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставили отец перестройки Михаил Горбачев и отец звездный войн Рональд Рейган 8 декабря 1987-го. До крушения СССР оставалось 4 года.

Что уничтожали? Комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

Какой дальности? Средней дальности — от 1000 до 5500 километров. И меньшей — от 500 до 1000 километров. Обе страны также обязывались больше ни испытывать, ни выпускать такие наземные системы в будущем. (Ракет морского и воздушного базирования — на кораблях, подлодках и на самолетах — этот Договор не касался)

За какой срок? На уничтожение ракет отводилось 3 года — начиная с 1 июня 1988-го. К июню 1991-го СССР уничтожил 1864 ракетных комплекса («Пионер», «Темп», «Ока» и т.д.), США — 846 («Першинг» и BGM-109G). Договор считался выполненным.

Что и когда изменилось? В июне 2000-го в ответ на объявление США о выходе из Договора об ограничении систем ПРО президент Путин предупредил, что это может привести к выходу из Договора о РСМД. Когда ряд элементов американской ПРО был размещен в Европе, зимой 2007-го начальник Генштаба генерал Балуевский заявил, что в ответ Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания.

В 2013-м США провели наземные пуски авиационные крылатой ракеты с дальностью в 1000 км. Что уже напрямую нарушало Договор.

Летом 2014-го президент Обама обвинил Россию в испытаниях крылатой ракеты наземного базирования 9М729 с дальностью более 500 км (российские военные утверждают — ее дальность меньше — до 480 км.).

В декабре 2017-го президент Трамп выделил 25 млн долларов на разработку новой крылатой ракеты, а двумя месяцами ранее заявил о желании выйти из ДРСМД, якобы из-за нарушений русских и из-за разработки подобного оружия Китаем.

Что сегодня? В январе 2019-го Минобороны России продемонстрировал ту самую 9М729, доказав, что она не нарушает Договор. Но представители США и их союзников по НАТО проигнорировали эту демонстрацию.

1 февраля 2019-го Трамп объявил о начале процедуры выхода из Договора. 2 февраля Путин заявил, что в ответ на действия США Россия также приостанавливает участие в Договоре, а Минобороны России заявило, что с июня 2017-го в Аризоне (США) прошла модернизация завода для производства запрещенных ракет. Нашим ответом на нарушения США может стать разработка наземного варианта «Калибра» до 2020-го.

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Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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