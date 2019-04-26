2019-04-26T15:50:00+03:00
Экономика

Хамон не будет запрещен, а Жванецкий не станет министром торговли

Правительство с улыбкой отнеслось к предложению Национальной мясной ассоциации запретить россиянам привозить лакомства из зарубежных поездок
Михаил ЗУБОВ
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Cтройные ряды хамона на рынке в Валенсии, Испания.Cтройные ряды хамона на рынке в Валенсии, Испания.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мясники России попросили правительство нашей страны запретить гражданам, приезжающим из-за границы, привозить с собой иностранную ветчину. И сделали они это настолько убедительно, со ссылками на эпизоотию свиной чумы, что многие были уже уверены: правительство согласится.

Однако заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов развеял страхи тех, кто побоялся навсегда остаться без хамона. В серьезной форме он сказал о том, что привозить ветчину для дома, для семьи будет можно всегда. А в шутливой отослал авторов подобных инициатив к творчеству всенародно любимого сатирика.

«Когда такие идеи слышишь, надо взять томик Жванецкого, сесть в кресло и цитировать его афоризмы, — сказал замминистра. И сразу же процитировал две фразы из классика: «У нас чего только может не быть», и «Красиво жить не запретишь, но помешать можно».

После этого комментария по стране прошел слух, что раз уж замминистра цитирует Жванецкого, то сатирика точно назначат министром. Но сам Михаил Михайлович эту информацию опроверг. Возглавить Минпромторг ему не предлагали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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