Как потратить деньги на себя и заработать на бирже

«Там, где нет конкуренции, спится лучше, но живётся хуже». Цитата неизвестного автора неплохо описывает современные реалии бизнеса: производители товаров, услуг в борьбе за клиента находятся в постоянном поиске новых идей, новых предложений, от которых потребители начинают выигрывать все больше и больше. Такая битва идей идет в любой бизнес-сфере.

Один из примеров такой борьбы – банки. Сейчас в России на одного человека приходится в среднем несколько банковских счетов, несколько вкладов и несколько пластиковых карт. При этом наиболее широкое распространение получили именно карты: количество безналичных платежей растет в геометрической прогрессии, поэтому этот рынок становится мегаконкурентным. Кэшбэк, процент на остаток, онлайн-банк – эти опции стали привычными, ими никакого не удивишь.

Как банку найти своего клиента в таких жестких условиях? Возможно ли, осознать и постараться учесть все потребности держателя пластиковой карты, объединив их в одной услуге – образно говоря, встать на место человека, живущего в современном активном ритме?

Похоже, именно на эти запросы постарались достойно ответить в банке «Фридом Финанс», предложившим своим клиентам услуги, которые во многом уникальны для отечественного финансового рынка:

1. Одна карта на все запросы. Чтобы не носить с собой несколько, достаточно одной - мультивалютной. К ней привязаны счета в рублях, долларах и евро. Такая карта позволяет совершать покупки, оплачивать услуги в любой стране мира, заменяя сразу несколько карт. Обмен валюты производится по кросс-курсу Московской биржи, а оплата автоматически - со счета, соответствующего валюте операции. Звонить в банк или перенастраивать мобильное приложение для этого не нужно.

2. Больше кэшбэка. Размер такого «бонуса» можно привязать к курсовой стоимости ценных бумаг. Такой уникальной программой могут воспользоваться клиенты банка «Фридом Финанс»: выбрать акции ведущих компаний российского и американского фондового рынка , а в случае роста курсовой стоимости - получить дополнительный доход и зафиксировать его, продав ценные бумаги - в дополнение к проценту на остаток по карте (5% или 6% годовых, в зависимости от тарифа). Ограничений по начислению кэшбэка нет.

3. Доступность любых сервисов, даже тех, которые кредитные организации приберегают обычно только для состоятельных клиентов. Например, в банке «Фридом Финанс» в рамках одного договора можно открыть и бесплатно обслуживать дополнительные счета, выпустить до пяти дополнительных карт – например, на каждого члена семьи. Клиент может видеть все счета, управлять расходными лимитами, конвертировать валюту по биржевому курсу. Мультивалютные карты выпускаются уровня «премиум» VISA или Mastercard , что включает в себя все соответствующие статусу атрибуты.

4. Бесплатное обслуживание карты. Важной характеристикой эффективности карточных продуктов банка является их активное использование – для оплаты покупок, услуг, а не только для снятия наличных. Для среднестатистического человека траты по карте в пределах 30-40 тысяч рублей являются сейчас вполне привычными. Такой объем расходов – одно из условий бесплатного обслуживания держателей пластиковых карт в банке «Фридом Финанс». В рамках тарифов «Премиальный» и «Индивидуальный», если в течение месяца объем платежей по всем картам составит более 35 тысяч рублей и 75 тысяч рублей соответственно, или если сумма ежедневных остатков на всех счетах, открытых в банке, будет от 1,5 миллиона рублей и 2,5 миллиона рублей, за обслуживание карт платить не нужно. Также эти расходы не несут вкладчики банка – по договору депозита или индексного продукта.

Держатели пластиковых карт банка «Фридом Финанс» получают кэшбэк акциями ведущих компаний российского и американского фондового рынка

Есть и совсем простые вещи, которые сегодня удается реализовать далеко не всем банкам. В этом списке:

1. Моментальный выпуск карты. Вы заполняете договор, и карту изготавливают в вашем присутствии. Так работают в банке «Фридом Финанс».

2. Возможность снять наличные без комиссии и в любом банкомате. Лимит на выдачу средств - чем больше, тем лучше: для клиентов банка условие бесплатного снятия наличных распространяется на суммы от 150 тысяч рублей до 600 тысяч рублей ежедневно, в зависимости от тарифа. Деньги можно снять в банкомате любой кредитной организации.

3. Повышенная процентная ставка. Если у вас есть счет в банке – например, карточный, - то кредитная организация может повысить ставку по депозитному вкладу. Например, владельцам карт банка «Фридом Финанс» в рамках «индивидуального» тарифа к процентной ставке по валютному вкладу добавляется 0,2% годовых.

От конкуренции выигрывают не только потребители. Банк – в нашем случае - тоже. Если нет цели просто продать карту, но есть достойная задача – закрыть максимально большее количество потребностей клиента и четко выполнять свои обязательства.