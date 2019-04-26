ЦБ сохранил ключевую ставку. Подешевеют ли кредиты в этом году

Ключевая ставка ЦБ - это важный для развития экономики показатель. А действия Центробанка - индикатор экономической ситуации. Если ставка повышается, значит в ЦБ боятся ухудшения. Если снижается - жди хороших новостей. В эту пятницу в ведомстве Эльвиры Набиуллиной приняли решение не менять ключевую ставку. Она осталась на уровне 7,75% годовых. Тем не менее в ЦБ сделали намек - в ближайшие месяцы ставку, скорее всего, снизят. А за ней последуют и ставки по кредитам в банках. В пользу этого говорят сразу несколько факторов.

1. Рост цен становится тише

Почти как в песне. В ЦБ боялись, что из-за прошлогодних санкций нам прилетит по первое число. Нефть упадет, рубль - вслед за ней, а цены рванут вверх. Ничего из этого не случилось. Наоборот, американцы помогли своими санкциями против Ирана. И вот, «черное золото» вновь стремится к $80 за баррель. Наша валюта тоже гораздо крепче, чем все ожидали. А рост цен приостановился, хотя все боялись разгона.

«В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России», - говорится в обзоре Центробанка.

За последний год (если считать с прошлого апреля) инфляция составила чуть больше 5%. И самый большой прирост получился из-за повышения НДС. Но дальше этот эффект сойдет на нет. Инфляция вскоре вернется к 4%, считают в ЦБ. А это хороший повод снизить ставку.

2. Экономический рост разгоняется

В этом году ВВП страны может увеличиться на 1,5 - 2%. Это чуть меньше, чем в 2018-м. Но в последующие годы темпы могут выйти на 3 - 3,5%. Такой эффект дадут масштабные инвестиции. Такой прогноз недавно сделали в Минэкономразвития. В ЦБ с этим отчасти согласны.

«Повышение НДС оказало небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов», - рапортуют в ЦБ.

В эту пятницу в ведомстве Эльвиры Набиуллиной приняли решение не менять ключевую ставкуФото: Михаил ФРОЛОВ

3. В США и Европе повышать ставки не будут

Размер ключевой ставки в России влияет на доходность наших гособлигаций. Если валюта укрепляется, а по ней дают почти 8% годовых - инвесторы готовы забыть о рисках и вкладывать деньги. Последние аукционы Минфина говорят, что интерес к нам очень высокий. То есть, за счет высокой ставки мы выигрываем конкуренцию за мировой капитал. Но в последнее время ужесточать денежно-кредитную политику стали Штаты. Там ставки были почти на нуле, а сейчас поднялись выше 2% годовых. США стали оттягивать часть консервативных инвесторов на себя. Но тем самым стали загонять себя в долговую яму. Ведь обслуживать многотриллионный долг всему миру лучше по низким ставкам.

«Внешняя среда достаточно дружественна. В ЕС продолжается программа количественного смягчения (это когда деньги раздают почти по нулевым ставкам. - Ред.), в США объявлено о приостановке ее сворачивания. И там, и там ставки или критически низки, или перестали повышаться. В общем, капитала много, можно занимать его дешевле, - считает Андрей Хохрин, гендиректор Иволга Капитал.

Вывод:

Ключевая ставка в этом году должна опуститься на 0,25 - 0,5% годовых. А вместе с ней подешевеют и кредиты в банках. Обычно это происходит в течение одного-двух месяцев после решения ЦБ.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Когда все-таки снизят?

- Мы считаем, что ЦБ дал четкий сигнал на снижение ключевой ставки в ближайших кварталах. Единственным фактором, который может привести к отказу ЦБ от данного решения - локальная дестабилизация рынков из-за реализации геополитических рисков или обвал цен на нефть, - считает Денис Попов, аналитик Промсвязьбанка.

Некоторые аналитики считают, что ставка может опуститься в этом году даже дважды - до 7,25%. То есть до того уровня, на котором она находилась в конце прошлого года.

- Повышение ставки в декабре было ударом на упреждение, в ожидании дальнейшей макрорыночной турбулентности. Турбулентности не произошло. Можно вернуть статус-кво, - считает Андрей Хохрин.