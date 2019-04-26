2019-04-26T13:55:39+03:00
Экономика

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Заседание совета директоров Банка России состоялось 26 апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заседание совета директоров Банка России состоялось 26 апреляЗаседание совета директоров Банка России состоялось 26 апреляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 26 апреля, совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», - говорится в сообщении регулятора.

Однако, Центробанк РФ допустил, что ключевая ставка может быть снижена на несколько пунктов во втором-третьем кварталах текущего года. Как сообщает регулятор, такое решение может быть принято в ситуации, когда все будет развиваться по базовым прогнозам Центрального Банка России.

Напомним, что в марте 22 марта ключевая ставка также была сохранена на уровне 7,75% годовых. Ранее в сентябре прошлого года Центральный Банк принял решение поднять ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 7,5% годовых, а в декабре 2018 - до 7,75%, сохраняя ее на данном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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