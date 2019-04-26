Лучшие роли Элины Быстрицкой

Эта знаменитая, великая актриса, получившая звание народной артистки СССР всего в 40 лет, сыграла катастрофически мало ролей в кино, у нее их было меньше 20. Подавляющую часть времени она посвятила ролям театральным, после 60-х отказывалась от предложений, считая их недостойными. Но ролью Аксиньи в «Тихом Доне» она навсегда вписала себя в историю отечественного кинематографа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

Мы вспоминаем пять самых значительных работ Элины Быстрицкой.

«Неоконченная повесть», Елизавета Муромцева, 1955 год

Одна из первых киноработ Быстрицкой, которая сделала ее известной в мире. Актриса представляла картину на Неделе советского кино в Париже, где познакомилась с Ивом Монтаном, Жераром Филипом, Даниэлем Делормом. В художественном фильме Фридриха Эрмлера партнером Элины Авраамовны был Сергей Бондарчук. Она сыграла участкового врача Елизавету Максимовну Муромцеву. Ей был близок этот образ, ведь по первому образованию она медик, а в войну работала полевой медсестрой. Жизнь сводит ее со строителем кораблей Юрием Ершовым, парализованным после несчастного случая.

Сама Елизавета потеряла мужа. И неожиданно между доктором и пациентом возникает сильнейшее чувство — она влюбляется в несчастного пациента. Любовь сотворила чудо — герой Бондарчука снова может ходить.

Одна из первых киноработ Быстрицкой, которая сделала ее известной в мире

«Тихий Дон», Аксинья, 1957-1958 годы

Главная и выдающаяся роль артистки. Советская трехсерийная картина с эпическим размахом на 5 часов экранного времени до сих пор остается непревзойденным эталоном. Фильм Сергея Герасимова не стал бы таковым без Аксиньи Астаховой в исполнении Быстрицкой. Описанная Шолоховым остросюжетная история любви замужней казачки и донского казака Григория Мелехова, которого сыграл Петр Глебов, переложенная на пленку, выпускалась к 40-й годовщине Октября.

Эта серьезная и тяжелая роль была мечтой актрисы. Но для того, чтобы стать похожей на казачку, она каждый день стирала, чтобы огрубить руки, и долго практиковалась ходить с коромыслом. Быстрицкая пробовалась на нее наравне со всеми 30 конкурентками. Она вспоминала, что Михаил Шолохов, увидев ее фото, сказал: «Так вот она!». Сам писатель говорил, что лучше Быстрицкой в этой роли нет никого. Аксинья сделала 30-летнюю Элину Авраамовну знаменитой на весь Союз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705499" frameborder="0"></iframe> Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

«Добровольцы», Леля Теплова, 1958 год

Кинороман Юрия Егорова снят по одноименному произведению Евгения Долматовского. В героическом повествовании о строителях первой очереди московского метро сыграла на тот момент уже звезда всесоюзного значения. Элина Быстрицкая исполнила роль Лели Тепловой, супруги главного героя капитана Крайтанова (Михаил Ульянов).

Элина Быстрицкая исполнила роль Лели Тепловой

«Русский сувенир», Мария-Пандора (Барбара) Монтези, 1960 год

Несмотря на то, что комедийный фильм Григория Александрова попал под шквал критики и много лет пролежал на полке, роль итальянской графини Элина Быстрицкая исполнила блестяще. Ее героиня Мария-Пандора Монтези вместе с магистром теологии, американским миллионером, его секретарем и доктором оказываются на берегу Байкала из-за аварийной посадки самолета, который летел из Владивостока в Москву. Среди них и одна советская гражданка инженер Комарова в исполнении Любови Орловой. Герои видят Советский Союз в ином свете и все, что происходит с ними, нещадно рушит сложившиеся стереотипы об СССР.

Роль итальянской графини Элина Быстрицкая исполнила блестяще

«Все остается людям», Ксения Румянцева, 1963 год

Драма Георгия Натансона по мотивам пьесы Самуила Алешина повествует о работе советского ученого Федора Дронова (в исполнении легендарного Николая Черкасова) над новейшим двигателем. Академик преклонного возраста пытается успеть завершить свой главный в жизни проект. В этом нелегком деле ему помогает научный сотрудник лаборатории Ксения Румянцева, которую мастерски сыграла Быстрицкая. Этот фильм и сегодня удивляет и восхищает новых зрителей. Особенно важное место в нем занимает спор науки и религии. В картине ярко отражено мировоззрение ушедшей эпохи.