2019-04-26T14:08:14+03:00
Звезды

Элина Быстрицкая умирала одна, без близких рядом

Консьерж дома, где жила актриса, уверяет, что когда ее забирали в больницу, было ясно – это конец
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92 году жизни.Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92 году жизни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Элина Быстрицкая умерла в больнице. То, чего она боялась больше всего: провести последние часы своей жизни в одиночестве, без близких рядом. Ее не стало 26 апреля, врачи частной клиники на 2-й Тверской-Ямской, где обычно лечатся члены Союза театральных деятелей, особенно именитые, не смогли сохранить жизнь важной пациентки.

К слову сказать, именно здесь умерли Юрий Яковлев и Галина Коновалова из Вахтанговского театра, оттуда срочно в 1-ю Градскую был переведен Олег Табаков, теперь и Быстрицкая.

Последние месяцы ее жизни проходили за закрытыми дверями. Сестра Софья Шегельман, которая приехала из Израиля, уволила всех прежних сиделок и помощниц, ограничила общение актрисы со знакомыми. Что происходило в квартире в Леонтьевском переулке было загадкой.

Именно отсюда ее забрали в больницу. Выносили на носилках и уже тогда было понятно, что все очень серьезно.

- Было уже понятно, что это конец. Ей было очень плохо, - рассказала консьерж дома в Леонтьевском переулке сайту mk.ru.

«Там букет болезней. 91 год все-таки. Все общие знакомые знали, что ее состояние с каждым днём только ухудшалось», - отметил источник издания.

Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

ПАМЯТЬ

"Актриса, не познавшая любовь и одиночество, не будет искренней на сцене": Правила жизни Элины Быстрицкой

На 92-м году ушла из жизни любимая миллионами Аксинья из "Тихого Дона", несравненная Элина Быстрицкая (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Светлана Немоляева: Первую роль я получила за круглые щеки
Звезда «Служебного романа» Светлана Немоляева 18 апреля отметила день рождения. В интервью «КП» ведущая актриса Театра Маяковского рассказала о знакомстве с мужем Александром Лазаревым, любимых ролях и фильмах
Новости 24
Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР
В Подмосковье 83-женщина заживо сгорела в сарае, который сама случайно подожгла
СБ Украины расследует призывы журналиста к свержению конституционного строя
"Вот почему тебе никогда ничего не идет": На Asos нашли фотографии, на которых одежда стянута зажимами для бумаги
Путин подарил Си Цзиньпину плакат «Российско-китайское сотрудничество» 1956 года
Захарова рассказала, как российские паспорта защитят жителей Донбасса
Минтруд: Выдача российских паспортов жителям Донбасса не станет нагрузкой на пенсионную систему
Россия предложила КНДР упростить визовые процедуры для наших туристов
Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку: отменены сотни рейсов
В Москве произошел пожар в 23-этажном жилом доме
Император Японии в последний раз появился на публике перед отречением
Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Элины Быстрицкой
В Лигу Чемпионов предложили ввести дивизионы для слабых и сильных клубов
В Раде предложили раздавать в центре Москвы украинские паспорта
В Совфеде отреагировали на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Подмосковный «Холдинвестбанк» лишился лицензии
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре
Ким Чен Ын досрочно завершил свой визит в Россию
Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни
В "Нафтогазе" считают, что Россия готовится к "газовой войне"
Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности губернаторов