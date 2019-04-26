Элина Быстрицкая умирала одна, без близких рядом

Элина Быстрицкая умерла в больнице. То, чего она боялась больше всего: провести последние часы своей жизни в одиночестве, без близких рядом. Ее не стало 26 апреля, врачи частной клиники на 2-й Тверской-Ямской, где обычно лечатся члены Союза театральных деятелей, особенно именитые, не смогли сохранить жизнь важной пациентки.

К слову сказать, именно здесь умерли Юрий Яковлев и Галина Коновалова из Вахтанговского театра, оттуда срочно в 1-ю Градскую был переведен Олег Табаков, теперь и Быстрицкая.

Последние месяцы ее жизни проходили за закрытыми дверями. Сестра Софья Шегельман, которая приехала из Израиля, уволила всех прежних сиделок и помощниц, ограничила общение актрисы со знакомыми. Что происходило в квартире в Леонтьевском переулке было загадкой.

Именно отсюда ее забрали в больницу. Выносили на носилках и уже тогда было понятно, что все очень серьезно.

- Было уже понятно, что это конец. Ей было очень плохо, - рассказала консьерж дома в Леонтьевском переулке сайту mk.ru.

«Там букет болезней. 91 год все-таки. Все общие знакомые знали, что ее состояние с каждым днём только ухудшалось», - отметил источник издания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

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