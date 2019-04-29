2019-04-29T10:50:08+03:00
Телевизор

Для проверки голосования в шоу «Голос. Дети» Первый канал нанял партнера Интерпола

Компания Group-IB также сотрудничает с ФСБ, МВД и Следственным комитетом РФ
Антонина ВЕТКИНА
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Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим ЛиДочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли
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В понедельник, 29 апреля, Первый канал объявил, что привлек международную компанию Group-IB для проверки результатов зрительского голосования в финале шоу «Голос. Дети». Напомним, в минувшую пятницу одна из участниц – дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала аномально большое количество голосов и выиграла, что вызвало волну возмущения среди зрителей и даже наставников проекта.

Компания Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований и является официальным партнером «Интерпола».

«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и SMS на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками», - говорится в совместном заявлении Первого канала и нанятой им компании.

Как сообщается, экспертам Group-IB предстоит проверить целостность и безопасность системы проведения голосования, все журналы событий, связанных с процессами выбора победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации. Также Group-IB проведет аудит результатов, предоставленные компанией «СМС-сервисы», которая обеспечивала техническое сопровождение голосования в рамках шестого сезона программы «Голос. Дети».

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли

«Мы должны понять, существует ли техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования, - пояснил генеральный директор Group-IB Илья Сачков. - Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтобы обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований. Второй блок задач - проанализировать массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов».

Результат расследования обещают опубликовать в открытом доступе.

В заявлении подчеркивается, что компания Group-IB весьма авторитетна, «один из ведущих разработчиков решений для предотвращения кибератак» и «привлекается киберполициями разных стран к совместным расследованиям и операциям по борьбе с компьютерными, финансовыми, корпоративными преступлениями по всему миру в целях привлечения виновных к ответственности». В России эксперты Group-IB участвовали в раскрытии наиболее сложных и резонансных преступлений, в том числе, в сотрудничестве с ФСБ, МВД и Следственным комитетом РФ.

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Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

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