Новые школьные стандарты: что изменится для учеников и педагогов

Министерство просвещения выложило на общественное обсуждение проект новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). По сути, это требования к обучению, которым должны следовать все школы страны — чему и когда учить детей, и что ученики должны знать и уметь на выходе.

- Прошлые стандарты принимались в 2009-2010 году, и в новой версии мы продолжаем линию наших предшественников, - рассказал замминистра просвещения Павел Зенькович. - Нам надо быть уверенными, что школы от Камчатки до Калининграда, от Мурманска до Северного Кавказа дают некое базовое ядро знаний, компетенций и умений. При этом ФГОСы в новой редакции сохраняют принципы вариативности для учета интересов и возможностей как самих учеников, так и школ.

Пока новые стандарты разработаны только для начальной и средней школы. Разбираемся, что изменилось.

Слишком большая нагрузка

Дети в школе и так перегружены! Только на уроки у них уходит 26 часов в неделю, и ещё почти 22 часа — на домашние задания. Новые стандарты эту проблему только усугубляют:

- Объем требований к ученику в новых ФГОС очень тревожит, и есть опасения, что на изучение всего того, что предусмотрено в проекте, попросту не хватит часов! - считает Любовь Духанина, зампред комитета Госдумы по образованию и науке. - Уже сегодня школы вынуждены сокращать вариативную часть программы вдвое, чтобы успеть пройти все обязательные темы.

И дело даже не только в количестве "дидактических единиц" — то есть, тем, которые предстоит освоить. Но и в том, что большую часть информации детям придется просто-напросто вызубрить.

- В новых стандартах разработчики постарались учесть наши замечания, но сделать это получилось не по всем предметам, - говорит Игорь Реморенко, ректор Московского городского педагогического университета. - Наши эксперты посчитали, что только по истории ежегодно детям придётся выучивать наизусть 500–600 дат. А учителям литературы придется учить детей читать и понимать прочитанное на основе фиксированного списка произведений — тех, которые будут проверяться в ЕГЭ.

Чем плоха зубрежка и "педагогика памяти"? Да всем! Во-первых, дети учат "вширь", а не "вглубь". Во-вторых, пятерки ставят, по факту, не за знание предмета, а за хорошую память. Ну а в-третьих, такая учеба — просто скука смертная и способна убить интерес и мотивацию к учебе даже самого способного ребёнка.

ЕГЭ в начальной школе?

Другое нововведение касается проверочных работ и экзаменов. Если раньше школы самостоятельно проводили контрольные по итогам года, то сейчас эти проверки могут передать на федеральный уровень — как ЕГЭ и Всероссийские проверочные работы.

– В новой версии стандартов прописаны контрольные точки с конкретными результатами, которые должен достичь ученик к определённому времени, - рассказала директор Федерального центра педагогических измерений Оксана Решетникова. - Это поможет понять, как ребёнок освоил в конце каждого года изучаемые предметы, есть ли у него проблемы, как их можно решить. Эта точка контроля – шанс исправить то, что можно доработать ещё задолго до ОГЭ и ЕГЭ.

С другой стороны, новые стандарты отмечают, что такие проверки должны проводиться далеко не по всем предметам. Например, по литературе произведения для прочтения должны все-таки подбираться по возрасту и готовности самих учеников. А иначе список книжек на лето может обернуться чуть ли не детской травмой (как в случае с непристойным стихотворением Пушкина "Румяною зарею", которое почему-то из года в год включается в летние списки для второклассников).

Еще не введены, но уже устарели

В целом, эксперты отмечают, что ничего революционно нового в свежей версии ФГОС нет. К сожалению.

- Содержание, которое стандарт закладывает во многие учебные предметы, наполнено устаревшими понятиями, оно не соответствует современным научным представлениям, - считает Тарас Пащенко, директор Центра изучения школьных практик и образовательных программ XXI века Высшей школы экономики.

Это касается не всех предметов — например, математику в новом виде специалисты нашли более творческой и увлекательной, чем раньше. А вот в русском языке и литературе по-прежнему царит архаичность:

- В пособиях по русскому языку отсутствует современная литературная речь, а сами упражнения архаичны и однотипны, - уверен учитель русского языка и литературы Евгений Древаль, финалист конкурса "Учитель года-2012". - Нужны более масштабные реформы, как в методике преподавания, так и в учебниках!

Похоже, что многие из проблем, которыми грешили прежние стандарты, сохранились и в обновленной версии. Однако, Минпросвещения пообещало учесть не только экспертные мнения, но и общественные замечания. Познакомиться с проектом новых ФГОС и выразить свою точку зрения можно на портале "ПреОбразование".

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