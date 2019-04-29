Варвара Караулова: «Больше никаких глупостей»

16 апреля 2019 суд Вологодской области освободил Варю под УДО. Выждав все необходимые процессуальные сроки 27 апреля 2019 года, Караулова была отпущена домой. Из тюрьмы ее встречали родители. А уже спустя 2 дня в понедельник 29 апреля она дала большую пресс-конференцию в информационном агенстве МИА «Россия сегодня».

Напомним, что москвичка Караулова осуждена за участие в террористической деятельности. В июне 2015 она, будучи студенткой МГУ второго курса она, в тайне от родителей сбежала в Турцию, откуда собиралась перебраться в Сирию в ИГИЛ. В декабре 2016 Караулова была осуждена и получила срок в 4,5 года колонии общего режима.

Варвара Караулова после тюрьмы: первая пресс-конференция.

«Мне очень жаль тех, кто в отличие от меня доехал»

Со свежей прической и безупречным макияжем Варвара Караулова совсем не была похожа на еще вчерашнюю зечку. С ней за одним столом сидел папа Павел Караулов и мама Кира Караулова. Видно было, что все очень рады и счастливы. Дочка дома!

«Я хочу верить, что моя история стала показательной. - сказала Караулова. - Но если такие желающие (поехать в ИГИЛ — ред.) еще есть, надеюсь они меня услышат. Счастье не там, а здесь, где-то рядом. Есть близкие люди, любовь, будущее . Не надо верить незнакомым людям. Те же, кто находятся там знают, в каком аду находятся. В отличие от меня, они доехали. Ищите возможность вернуться. Другого выхода нет. И не надо бояться возвращаться, да здесь могут встретить по-разному, но это все равно гораздо лучшая судьба, чем там »

«В тюрьме ко мне относились хорошо»

«Удивительно. Когда я ехала в колонию я ожидала увидеть озлобленных женщин, которые будут очень негативно ко мне относиться. Боялась даже физической агрессии в свой адрес. Но на самом деле люди там разные, есть очень хорошие и искренние. Не скажу, что у меня там появилось много друзей, но есть несколько с кем я очень близко общалась. Люди они везде люди, понимаете. На мой последний день рождения мне даже подарили два рисунка — собаку и маму».

Сама Караулова в исправительном учреждении посещала литературный кружок. Писала рассказы, сценарии и даже стихи. В целом условия в колонии Караулова назвала тяжелыми. В первую очередь морально и психологически.

«Тяжелый режим, каждая минута жизни расписана, все время на бегу. И ты постоянно стоишь в очереди, то утром к раковине, то к телефону».

«В политику не пойду, но свою историю в соцсетях расскажу»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/705699" frameborder="0"></iframe> Первое видео Варвары Карауловой на свободе.

Всего три дня Караулова на свободе, но уже думает о будущем

«Планов настолько много, что даже сложно сейчас их упорядочить. Хочется все успеть, достаточно времени было потрачено впустую. Есть фонды и организации с которыми хотелось бы сотрудничать. Я студентка двух вузов, конечно не уровня МГУ. Буду переводиться оттуда. Куда пока не знаю. Будет ли это МГУ или может быть «Высшая школа экономики». В приоритете изучение юриспруденция, но это пока не точно ».

На вопрос журналистов, видит ли она себя в политике, Караулова однозначно ответила, что нет.

«Нет, политика однозначно нет. Инстаграм аккаунт , ю-тюб канал — это да. Чтобы рассказать всем о том, что со мной произошло. Думаю, это интересно».

Осенью 2015, уже после возвращения из Турции, Варя сама попросила миму убрать от нее все гаджеты, так как не могла справиться с зависимостью от вербовщика. Она вела с ним переписку (как теперь утверждает по просьбе следствия — ред.) и чувствовала, что ее это засасывает все больше и больше.

«Сейчас я больше не боюсь социальных сетей. После всего того, что я пережила и переосмыслена у меня не будет никаких зависимостей. Я наоборот очень нацелена на соцсети и хочу быть максимально открытой, чтобы люди видели как я живу. То, что меня когда-то погубило, сделало меня в итоге сильнее».

«Я Варя Караулова, всегда ею была и буду»

Что касается смены имени (накануне ареста девушка стала по документам Александрой Ивановой), то Варя заверила, что скоро снова вернет себе свое настоящее имя.

«Александра Иванова появилась потому что, мое имя шло вперед меня и стала нарицательным. Меня не хотели брать на работу, восстанавливать в институте. Но все же смена имени была ошибкой. Все равно ты есть кто ты есть и надо с этим как-то жить. Я понимаю, что у людей в будущем будет много вопросов, все ведь слышали историю Варвары Карауловой. Буду как-то с этим справляться».

Пришли поддержать дочку родители Павел и Кира Карауловы. А также адвокат Сергей Бадамшин.

«Основное, что хотелось бы сказать по поводу произошедшего — это была роковая ошибка. Я подчеркиваю слово ошибка.», - сказал Павел Караулов. - Мы обычная семья. И хотим жить обычной жизнью».