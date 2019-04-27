Варвара Караулова освобождена из вологодской колонии

СЕГОДНЯ 08:48 2019-04-27T09:07:23+03:00

Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*. Фото со страницы в Фейсбуке Олега Димони.

Изменить размер текста: A A

Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно. Об это в субботу сообщило РИА Новости.

По данным агентства, ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину. От общения с журналистами Караулова отказалась, лишь отметила, что счастлива.

Вологодский городской суд 16 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. 27 апреля судебное решение вступает в законную силу и будет направлено Вологодским городским судом в исправительную колонию №1, что находится в Вологде, на Советском проспекте, для исполнения.

Напомним, бывшая студентка МГУ им. Ломоносова находилась в вологодской колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГ*.

Мнение общественности относительно освобождения Варвары Карауловой разделись на сторонников и противников такого решения. Так, в частности, публицист Сергей Мардан считает, что выйдя на свободу по УДО Варвара Караулова будет опасной для общества. В тоже время колумнист "КП" Елена Кривякина утверждает, что девушка ошиблась и достойна жалости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703617" frameborder="0"></iframe> Варвару Караулову освободили по УДО.

*"Исламское государство" (ИГ) - организация запрещена в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU