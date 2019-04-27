Варвара Караулова освобождена из вологодской колонии
Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно. Об это в субботу сообщило РИА Новости.
По данным агентства, ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину. От общения с журналистами Караулова отказалась, лишь отметила, что счастлива.
Вологодский городской суд 16 апреля, как ранее писал сайт kp.ru, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. 27 апреля судебное решение вступает в законную силу и будет направлено Вологодским городским судом в исправительную колонию №1, что находится в Вологде, на Советском проспекте, для исполнения.
Напомним, бывшая студентка МГУ им. Ломоносова находилась в вологодской колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГ*.
Мнение общественности относительно освобождения Варвары Карауловой разделись на сторонников и противников такого решения. Так, в частности, публицист Сергей Мардан считает, что выйдя на свободу по УДО Варвара Караулова будет опасной для общества. В тоже время колумнист "КП" Елена Кривякина утверждает, что девушка ошиблась и достойна жалости.
Варвару Караулову освободили по УДО.
*"Исламское государство" (ИГ) - организация запрещена в РФ
ИСТОЧНИК KP.RU