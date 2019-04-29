На Красной площади в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

Поздним вечером в понедельник, 29 апреля, на Красной площади в Москве завершилась первая ночная репетиция парада Победы в честь 74-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Бронетехника перед началом ночной репетиции Парада Победы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По главной площади страны торжественным маршем прошли 35 пеших парадных расчетов и военная техника. В репетиции Парада приняли участие более 13 тысяч военнослужащих – офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ Минобороны, участники всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также представители Росгвардии, МЧС и ФСБ.

9 мая на Красную площадь выйдут 130 единиц современного вооружения и военной техники.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Было задействовано свыше 130 единиц современного вооружения и военной техники. Традиционно, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34-85, символ нашей Победы. За ним прошли «Тигры», в том числе с боевым модулем «Арбалет» и противотанковым комплексом «Корнет-Д», автомобили «Тайфун-К», за ними – БТР-82А. Следом шли образцы новейшей гусеничной бронетехники – боевые машины пехоты «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

В репетиции Парада приняли участие более 13 тысяч военнослужащих.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Репетиция авиации Воздушно-космических сил России над Москвой пройдет утром 4 мая.

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