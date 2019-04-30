Меняем зимние шины на летние правильно

КП совместно с экспертами шинного комплекса KAMA TYRES, производителем бренда Viatti, подготовили полезную и актуальную памятку для автовладельцев.

Выбираем шины

При подборе летних шин, в первую очередь, стоит определиться с типоразмером и рисунком протектора, учесть условия эксплуатации и тип автомобиля. Не маловажным является ценовой сегмент и личные предпочтения, например, широкий, узкий или низкий профиль, жесткость или мягкость шин и другие.

Рисунок протектора бывает 3 типов. Первый, ненаправленный симметричный или «классический». Подойдет тем, кто любит спокойную и плавную езду. Подобные шины универсальны – они легко заменяются, т. к. их установка не зависит от направления вращения. Второй, направленный симметричный. Обладает хорошей курсовой устойчивостью, сцеплением и самой большой площадью соприкосновения с дорогой. Шины с таким протектором рекомендуют автовладельцам, проживающим в регионах, где часто льют дожди – они отлично отводят воду. Третий, асимметричный рисунок протектора – несимметричный относительно центральной плоскости вращения, сочетает в себе преимущества двух предыдущих типов. Такие шины улучшают управляемость и курсовую устойчивость автомобиля, ускоряют торможение и обеспечивают равномерный износ протектора. Для правильной установки они промаркированы: Inside / Outside (внутренняя и внешняя сторона).

Типоразмер. Здесь лучше следовать рекомендациям автопроизводителя. При установке шин и дисков большего диаметра, например, повышается нагрузка на подвеску, ресурс которой ограничен штатными колесами. Также увеличивается расход топлива и ухудшается динамика автомобиля. При меньшего – клиренс автомобиля сокращается, а значит возрастает вероятность того, что его днище будет задевать бордюры и другие неровности на дороге. Кроме этого, снижается эксплуатационный ресурс шин из-за «нестандартного» веса и нагрузок на колесо.

Условия эксплуатации и тип автомобиля. Для внедорожников и кроссоверов, передвижения по грунтовым дорогам выбирайте шины, способные выдержать серьезные нагрузки, отличающееся хорошей проходимостью. Для городской езды – более важна курсовая устойчивость, управляемость и комфорт при движении, отвод воды, поэтому рекомендуем шины с асимметричным рисунком протектора. Если вы любите быструю езду, то обратите внимание на низкопрофильные шины – улучшают управляемость автомобиля, особенно при вхождении в повороты на высокой скорости. Если цените проходимость, то стоит выбрать продукцию с широким профилем: меньше пробуксовок и короче тормозной путь.

«В модельном ряде Viatti представлены шины как для городских условий, так и автомобилей, передвигающихся в основном по бездорожью и категории SUV. Наша продукция отвечает всем требованиям и сохраняет отличные сцепные свойства в разных погодных условиях, обеспечивает комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличается выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Так, Viatti Strada Asimmetrico – оптимальный вариант для эксплуатации в мегаполисах и при движении по автомагистралям, модель спроектирована с учетом особенностей российских дорог. Даже при высоких скоростях нагрузка на шину будет максимально равномерной, а движение – устойчивым. Viatti Bosco A/T – это продукт, сочетающий в себе надежность и удобное уверенное вождение при значительных динамических нагрузках. Модель обеспечивает сохранение высокой скорости как на поворотах, так и при движении по прямой, отличается высокой проходимостью. Шина специально сконструирована для кроссоверов и внедорожников», – отметил Андрей Бутон, и.о. исполнительного директора Торгового дома «Кама».

Меняем шины

Главный критерий замены зимних шин на летние – это погодные условия. Так, следует дождаться, когда среднесуточная температура достигнет показателя +7 °C, растает снег и лед. Если на ваш автомобиль установлена нешипуемая шина, то допустим порог в +10 °C. Если вы ездите в основном в вечернее время или ночью, когда холоднее, то возможно немного отложить «переобувку».

Специалисты рекомендуют не затягивать с сезонной заменой шин: чем температура выше, тем больше возрастает риск потери шипов, протектор стирается быстрее и становится мягче, т.е. снижаются его эксплуатационные характеристики.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август). Данные сроки могут отличаться в разных регионах. Иначе говоря, рекомендуемый период для сезонной «переобувки» с марта по май, а перед зимой – с сентября по ноябрь.

После шиномонтажа обязательно проверьте давление в шинах. Нормативы обозначены производителем в сервисной книге или на двери автомобиля. Если показатели будут выше рекомендованных, то это способствует ухудшению сцепления с дорогой, если ниже – увеличится расход топлива и возрастет риск повреждения шины.

Храним шины правильно

Желательно хранить шины в сухом и хорошо проветриваемом месте. Расстояние до отопительных приборов – не менее 1 м. В помещении допустим температурный диапазон от -30 °С до плюс +35 °С. Поверхность места хранения должна быть ровной, без неровностей и острых ребер – лучше для этих целей использовать стеллажи или поддоны, пол. Обязательно помыть и высушить – важно очистить протектор от грязи и инородных предметов. Если вы планируете хранить шины в пакетах, то не закрывайте их герметично – это позволит избежать появление конденсата и обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Желательно раз в месяц переворачивать шины, меняя зону опоры. Соблюдение этих условий сохранит эксплуатационный ресурс шин.