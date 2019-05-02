Сколько весит молодость: ученые рассказали, как худеть, чтобы медленнее стареть

Меньше калорий или больше жиров?

Как говорила звезда мирового балета Майя Плисецкая, чтобы похудеть, нужно меньше есть. А ученые добавляют: подольше сохранять молодость этот совет тоже поможет!

Вообще, сейчас на пике «молодильной» моды три стиля питания. Первый - с престижным англоязычным названием «сaloric restriction». В переводе будет ни что иное, как ограничение калорий, то есть то самое «меньше есть». Второй вид диет более суров и подойдет людям с сильной волей (или очень красивым купальником, в который никак не удается влезть). Это так называемое интервальное, или, говоря проще, периодическое голодание. Например, воздержание от еды каждый третий день. Наконец, третий подход - широко известная в кругах давно худеющих кетодиета. Это когда углеводам - начиная с печенья-варенья и заканчивая многими овощами нужно говорить «нет». А вот жирам, как ни странно - «да».

Оказывается, все три типа питания прошли полноценные испытания. Правда, людей на опыты ученым не дали. А пока предложили «потренироваться на мышах». Почему бы и нет - ведь лекарства, которые мы все принимаем, тоже сначала на мышках испытывали. Словом, «мышиные» результаты с большой вероятностью могут предсказать и судьбу людей, худеющих на том или ином виде диеты. Что же удалось узнать исследователям?

Лучшие результаты

О выводах экспериментов «КП» рассказал эксперт по биомедицинским технологиям, научный сотрудник лаборатории исследований старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ Алекс Тышковский.

1) Самой эффективной оказалась диета с ограничением калорий. Подопытные зверушки, которых кормили по заветам Майи Плисецкой, прожили на 20 - 30% дольше своих сородичей, евших вдоволь. Причем, продление жизни сопровождалось улучшением внешнего вида, что для нас, людей, равносильно омоложению.

2) Знаменитая кетодиета продлила жизнь на 14%. А периодическое голодание всего на 4%. В общем, можно выдохнуть: совсем морить себя голодом не так уж эффективно. Не говоря о моральных страданиях.

3) Есть еще две хороших новости: и ограничение калорий, и кетодиета снижают уровень воспаления в организме, а также замедляют деление клеток. За счет этого уменьшается риск развития рака, радует Алекс Тышковский.

ОСТОРОЖНЕЕ!

Вместо омоложения - вредный стресс

Врачи-эндокринологи предупреждают поклонников кетодиеты и голоданий: и при нехватке калорий, и при переходе на кетодиету с резким ограничением углеводов побочным эффектом становится кетоз. Поясним: обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. А если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). При их избытке в организме происходит отравление. Может появиться ломота в мышцах, страдает мозг. Потому что он предпочитает энергию в первую очередь из углеводов, а не из жиров. Люди нередко становятся более подозрительными и агрессивными.

Так что слишком уж увлекаться самоограничениями не стоит. Старайтесь вообще избегать сильного морального насилия над собой в процессе похудения. Ведь долгий стресс точно не полезен. Он даже может вести к «самоубийству» нервных клеток (да-да, чего только не придумала природа для нашего организма). Словом, пытаемся мягко себя убедить, уговорить, заинтересовать. И - без фанатизма!

Замедляем «часы старения»

Американский генетик, профессор Калифорнийского университета Стив Хорват создал самые точные на сегодня «ДНК-часы старения». Это метод, позволяющий по особенностям изменения работы генов определять биологический возраст человека. В том числе такие молекулярные «часы» помогают выяснять скорость старения и условия, влияющие на нее. Вот, что рассказал «Комсомолке» на одной из международных конференций профессор Хорват:

- Наши исследования показали: если у человека есть значительный лишний вес, то биологический возраст, как правило, больше, старение идет быстрее. Особенно сильно дряхлеет печень. У людей с ожирением она может быть на 10 - 15 лет старше хронологического возраста. Данные, полученные через 9 месяцев после нормализации веса, показывают: печень, к сожалению, не молодеет. Поэтому очень важно регулировать свой вес и стараться не набирать лишних килограммов.

Также Стив Хорват со свой командой определили, какие продукты помогают замедлить «часы старения». То есть фактически дольше сохранять молодость. Это:

- рыба. Специалисты рекомендуют есть дикую морскую рыбу 2- 3 раза в неделю;

- овощи и фрукты;

- умеренное количество алкоголя. То есть до одного-полутора бокалов сухого вина в день не более 5 дней в неделю при отсутствии противопоказаний.

Уточним: по алкоголю данные сегодня все-таки очень противоречивы. Многие другие специалисты склоняются к мнению, что спиртное маловероятно может приносить пользу для долголетия. Скорее, разумное количество алкоголя не вредит организму. Ну, и на том спасибо.

Когда у женщин есть защита

Профессор Брайан Кеннеди руководит Центром здорового долголетия Медицинской школы Национального университета Сингапура.

- Мы более 20 лет изучали, какие причины запускают старение живых существ, - рассказывает ученый. - Оказалось, одна из главных движущих сил старения - лишние калории. Если вы едите слишком много, то повышается риск воспаления в жировой ткани организма. Причем, у мужчин этот риск выше, чем у женщин.

У подопытных мышей ожирение определенно ускоряет старение и сокращает жизнь, говорит профессор Кеннеди. У людей все не так однозначно. Например, женский половой гормон эстроген в значительной мере защищает организм от воспалений, в том числе при лишних килограммах. Но после менопаузы женщины «уравниваются» в состоянии с мужчинами, и риск воспалений ощутимо повышается.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Когда мы говорим о полезной еде, оптимальном весе, других средствах для долголетия, важно учитывать, в каком возрасте человек находится на данный момент, подчеркивают ученые. Например, лучше вообще не иметь лишнего веса, когда вы молоды (по классификации ВОЗ молодость - до 44 лет). Но с возрастом несколько лишних килограммов, наоборот, могут стать полезным резервом. Ведь иммунитет по мере старения падает, и немного лишнего веса будет служить как бы дополнительной защитой, отмечает профессор Брайан Кеннеди. Это подтверждается рядом исследований, которые показывают: люди с небольшим «перевесом» в зрелом возрасте живут дольше.