Белье - это лишнее: Виктория Дайнеко снялась обнаженной на фоне Нью- Йорка

Виктория Дайнеко часто бывает в США, иногда записывает на местных студиях новые треки, иногда приезжает просто отдохнуть. Но в этот раз отчего-то певица решила устроить в Нью- Йорке и импровизированную фотосессию, где запечатлелась абсолютно обнаженной на фоне большого, панорамного окна.

На снимке Дайнеко стоит спиной к фотографу, поэтому на фотографии не оказалось ничего лишнего – только ее голая спина и поясница.

И хотя ничего пикантного в кадр не попало, под фотографией "фабрикантки" развернулось мощное обсуждение. Одни посчитали, что это очень красиво и обворожительная девушка может себе позволить "так пошалить", а дугие посчитали, что Виктория как публичная личность не должна переходить грань.

victoriadaineko Embracing the future

"Белье - это лишнее?!", «Идеальная фигурка», «Очень красивое фото», «Класс», «Вика, извини, но такие фото выставляют женщины-артистки, которые забыты, чтоб привлечь внимание. Тебе это зачем?», «Видимо нужно внимание, мужчину хорошего надо тогда и голую спину выставлять не надо будет», — прокомментировали подписчики откровенный снимок звезды.

Сама звезда едкие отклики комментировать не стала, кажется, девушка привыкла к нападках хейтеров.