2019-05-06T13:24:45+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Божена Рынска о трагедии в Шереметьево: «Я бы тоже инстинктивно ринулась барахло свое спасать!»

Скандальная журналистка высказалась о том, как вела бы себя в этой ситуации
Ольга АНТОНОВА
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Божена Рынска.Божена Рынска.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Божена Рынска, которая в свое время жестко высказалась в адрес журналистов, которые погибли на рейсе АН-26 в 2018 году, сейчас высказалась по поводу авиакатастрофы, которая случилась 5 мая 2019 года. Суперджет, выполнявший рейс Москва- Мурманск вернулся в столицу и во время вынужденной посадки загорелся в Шереметьево. Погиб 41 человек.

По предварительной версии следствия, жертв могло быть меньше, если бы пассажиры бизнес- класса не стали бы вытаскивать свой багаж, тем самым, затруднив выход из горящего самолета других пассажиров. Комментируя эту ситуацию Божена заявила, что тоже бы первым делом схватилась бы за багаж.

«Я вот думаю, а как бы я себя вела в аналогичной ситуации? Возможно, если бы не было приказа экипажа "ручную кладь не брать", я бы тоже инстинктивно ринулась барахло свое спасать. Не уверена, что мысль о людях в патовой ситуации пришла бы мне в голову. Хотя я - человек, считающийся с другими и думающий о других (в мирное время). Но окрика экипажа бы послушалась точно», - написала вдова Игоря Малашенко у себя в FB.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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