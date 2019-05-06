Весенний звездопад на бис: майские Аквариды уже с нами

Московский планетарий информирует: в ночь с 6 на 7 мая 2019 года своего максимума достигнет второй метеорный поток весны. Вслед за Лиридами, которые устроили небесное шоу 22 апреля, хлынут эта-Аквариды ( -Аквариды) или Майские Аквариды. По чуть-чуть они начали изливаться еще 19 апреля, совсем иссякнут аж 28 мая. А нынешней ночью достигнут наибольшей интенсивности. По прогнозу Международной метеорной организации (International Meteor Organization - IMO) и согласно составленному «Календарю метеорных потоков» на 2019 год (2019 Meteor Shower Calendar), можно ожидать до 50 метеоров в час.

Большинство метеорных потоков или роев, как их еще называют, порождено кометами. Проносясь по своим орбитам, они просыпали пыль, а то и мелкие крупинки. Этот «мусор» влетает в атмосферу Земли на огромных скоростях. И расчерчивает небо яркими струйками. «Звезды падают с неба», - говорят в таких случаях.

Поток эта-Аквариды создала комета Галлея. А название ему дало созвездие Водолея (Aquarius). Радиант Акварид — точка, из которой будто бы влетают метеоры, совпадает с эта-Водолея - самой яркой звездой созвездия.

Кажется, что Аквариды вылетают из созвездия Водолея.

Яркие росчерки метеоров, влетающих в атмосферу на высотах от 100 до 200 километров со скоростью порядка 60 километров в секунду, как правило, хорошо виды в предрассветные часы. Знатоки советуют наблюдать их лежа ногами на восток.

Луна, которая находится в стадии новолуния, не помешает наблюдениям.

Орбиту периодической кометы Галлея Земля пересекает дважды в год — в апреле-мае и в октябре,. Пылинки из хвоста кометы создают два метеорных потока: весной — Майские Аквариды, осенью — Ориониды (радиант в созвездии Ориона) с пиком активности 21-22 октября.

Метеорный поток Аквариды, равно как Ориониды, породила комета Галлея.

Последний раз комета Галлея максимально сближалась с Солнцем 9 февраля 1986 года. Следующий раз подобное произойдет 28 июля 2061 года, а затем — 27 марта 2134 года.