Жилисто и тряско: Умерший редактор назначил себе преемника через вещий сон

4 мая 2019 года стало известно, что известный писатель Сергей Шаргунов стал главным редактором литературного журнала «Юность». О новом назначении Шаргунов написал у себя в фейсбуке, но сами по себе обстоятельства назначения были очень необычны. Как известно, литературный журнал был основан писателем Валентином Катаевым, над биографией которого Шаргунов трудился несколько лет (недавно книга вышла в издательстве «Молодая гвардия»).

Но мистика не в этом, а в том, что назначении Шаргунов знал заранее из… вещего сна.

«Как-то в час предутреннего сна, вскоре после того, как я закончил катаевскую биографию, привиделось, будто я оказался в редакции журнала «Юность».В рассветной полумгле парю, плаваю под серыми старыми плафонами, и вдруг сталкиваюсь с полупризрачным Валентином Петровичем, и он жилисто и тряско пожимает мне руку», - написал Шаргунов в посте.

Читателям Шаргунова известно, что подобные необыкновенные совпадения - не редкость в необычной семье Шаргуновых, где, например, хранились останки семьи последнего императора, а сам Сергей Шаргунова в 1999 году стал свидетелем мироточения иконы Николая Второго.

Что это за журнал вообще такой

Когда-то "Юность" и "Алый парус" в «Комсомольской правде" сформировали целое читательское поколение.

«Юность» - безумно популярный журнал, особенно - в перестройку, когда тираж достиг трех миллионов экземпляров. (К слову, сегодня тираж в тысячу раз меньше). На обложке «Юности» всегда красовалась дева из веток с ветром в волосах. Этот логотип был настолько узнаваемым, что буквально несколько лет назад из-за него разгорелся скандал, потому что, по слухам, фирма Боско мечтала заполучить девушку себе. Но подробнее читайте ниже.

Журнал был основан в 1955 году Валентином Катаевым и прославился уникальным контентом. Например, только в «Юности» можно было прочесть «Незнайку в солнечном городе» и знаменитого «Федота-стрельца» Леонида Филатова.

У журнала были свои крутые фишки. Например, цветные вкладки с репродукциями современных художников. Советские граждане, воспитанные на Шишкине, любили листать эти вкладки, ужасаться и приговаривать «какой трэш».

Также «Юность» следовало читать с конца, с юмористической рубрики «Пылесос», переименованной позже в «Зеленый портфель». Возглавляли эту рубрику известные смехачи вроде Арканова или Михаила Задорнова. Там публиковалось всякое смешное и особенно - ответы на письма Галки Галкиной. Ответы Галкиной стали мемами. Например, когда в одном из писем ее спросили: «Скажите Галка, что делать, если нельзя, но очень хочется?» На что Галка ответила: «Дорогой друг! Если нельзя, но очень хочется, то - можно».

После распада Советского Союза от «Юности» откололась его либеральная часть и назвалась «Новой Юностью». До последнего времени «Юность» существовала вопреки всему. Галка Галкина продолжала не только отвечать, но и писать письма самой себе, а теперь уже бывший редактор очень гордился публикациями бесед «с замечательным художником Никасом Сафроновым, которого либералы так не любят».

Реакция публики

Несмотря на то, что с момента назначения Шаргунова прошло меньше 24 часов, по этому поводу литературная общественность уже успела переругаться.

Недруги издеваются над фразой «жилисто и тряско», ругают Шаргунова за то, что он «в политике по самые уши» и сетуют на то, что власть «полезла в литературу». «Ну, все; хана журналу - будут маршировать в ногу со временем!».

С полным ассортиментом сожалений можно ознакомиться на Фейсбук-страничке «Эха Москвы».

Негодующим возражают: "Не даёт власть денег на журнал - плохо, даёт - тоже плохо. Почему?»

Пока острословы упражняются в остроумии и предлагают следующим шагом передать журнал «Новый мир» Захару Прилепину, здравомыслящие коллеги отмечают, что с приходом нового редактора в умирающий толстый журнал, наконец-то потекут деньги.

Молодое начальство в лице Шаргунова поприветствовал известный литературовед Игорь Волгин, поэтесса Мария Ватутина, уральский литературовед Сергей Беляков и многие другие.

На журнальную девушку покушался известный бренд

Напомним, что назначение произошло на фоне неутешительных новостей относительно судьбы толстых журналов. В этом году закрылся поэтический журнал «Арион» и просуществовавший несколько десятков лет толстый литературный журнал «Октябрь».

Довольно плохо обстояли дела и у«Юности». Об отсутствии денег, тиражей и медленном угасании не раз вещал теперь уже бывший главред журнала Валерий Дударев, возглавлявший журнал на протяжении последних 11 лет.

Знаменитая эмблема журнала "Юность". Фото: vk.com/zhurnaliunost

В одном из последних интервью журналу Инвест-форсайт, Дударев практически прямым текстом говорил о ссоре руководства журнала с агентством «Роспечать». По словам экс-редактора, ссора произошла на почве знаменитого логотипа «Юности»: абриса девичьего лица с ветром в волосах-ветках.

«Мне позвонил один крупный чиновник от печати в ранге заместителя министра и потребовал, чтобы мы передали наш зарегистрированный знаменитый товарный знак… Фабрике по производству трусов и маек. Я отказался. Вот его финальная реплика: «Мне плевать на ваш журнал, мне плевать на ваш коллектив, мне плевать на вашего юриста, я вас уничтожу», - говорил Дударев в интервью журналу.

Под фабрикой по производству трусов и маек Дударев довольно прозрачно намекнул на компанию «Боско», отметив, что компания мечтала изобразить логотип на своей фабричной стене. Однако в «Боско» эту информацию не подтвердили.

По имеющейся у «КП» информации, смена редактора была вызвана назревшим скандалом. Сотрудникам журнала долгое время не платили заработную плату, после чего собранием учредителей было принято решение о смене руководства. Как отмечает источник, кандидатура Сергея Шаргунова была спущена «сверху».

Сам Шаргунов выразил надежду, что приход в «Юность» «будет небесполезен для русской литературы».

«Мне бы хотелось, чтобы журнал устраивал семинары, мастер-классы, встречи в кафе, чтения. Не только в Москве, но и по всей России. И чтоб об этом знала Россия.

Планы размашистые и дерзкие. Не всё возможно осуществить сразу», -отметил писатель и пообещал дать интервью "Комсомольской правде".

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