Сергей Шаргунов: Сделаем из журнала "Юность" русский "Нью-Йоркер"

В минувшие выходные в литературном мире произошло потрясающее событие. Писатель и депутат Сергей Шаргунов стал редактором журнала "Юность" ( если даже вы не читали журнал, то его обложку - знаменитую девушку с волосами из веток, символ юности - конечно, помните).

"Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно", - написал Шаргунов в соцсетях и вызвал бурю в литсообществе.

Знаменитая эмблема журнала "Юность". Фото: vk.com/zhurnaliunost

Назначение известного человека на пост главы "Юности" - явление, идущее вразрез с общепринятой тенденцией. Сколько раз редакторы толстых журналов твердили миру, что институт "толстяков" не финансируется, издания фактически медленно угасают. "Комсомолка" уже писала, что в этом году почили в бозе журналы "Арион" и "Октябрь", под вопросом остается существование "Вопросов литературы", ведущих неравную борьбу с жильцами дома Нирнзее, предпочитающими видеть на площадях, занимаемых редакцией, кафе или склады.

Жалкое существование влачила и "Юность". Когда-то журнал (наряду с "Алым парусом" "Комсомолки") формировал новое поколение читателей. Однако золотые дни, когда тираж превышал три миллиона экземпляров - миновали тридцать лет назад. Главный редактор (теперь уже бывший) Валерий Дударев не раз жаловался на нехватку финансирования, на маленькие тиражи, и кроме того - на покушение известного бренда на эмблему "Юности" - линогравюру литовского художника-графика Стасиса Красаускаса "Юность".

В последние несколько месяцев финансовое положение "Юности" было совсем аховым, по данным "КП", сотрудникам журнала не платили заработную плату.

Приход Шаргунова на пост главы "Юности" многие литераторы восприняли с надеждой на то, что власти, наконец, обратят внимание на проблему легендарных изданий и процесс их умирания будет приостановлен.

Мы поговорили с Сергеем Шаргуновым о его новом назначении.

- Сергей, зачем вам взваливать на себя эту ношу? Не одна я не понимаю, ради вы согласились на эту работу. Не слишком это почетно и благодарно. Журналы в плохом состоянии, руководство требует времени, требует сидения на одном месте и - следовательно - отказа от более интересных проектов.

- Надеюсь помочь легендарному журналу, а значит, и сделать что-то небесполезное для русской литературы. Если удастся выпустить к читателю и в литературную жизнь хотя бы нескольких новых интересных писателей - получается, всё не напрасно.

Для меня честь - предложение редакции прийти работать в журнал. Это была инициатива самой "Юности". Приятно и то, что меня поддержали единогласно.

- В посте вы написали о том, что знали о своем назначении заранее, из сна. С вами часто происходят необъяснимые явления?

- Сон действительно случился после того как я написал книгу про Катаева. Редакция "Юности", коридор, рассвет, полумрак, и мы под потолком с ним встретились, он пожал мне руку. Сны бывают разные, яркие, удивительные, которые хочется записывать.

А необъяснимые явления происходили у родителей. Они крестились в один день в свои 25, а папа мой, как вы знаете, стал священником.

- При каких обстоятельствах вы в первый раз познакомились с журналом "Юность"?

- В детстве. В семье его выписывали.

- А когда в последний раз держали в руках?

- Читал несколько месяцев назад в Казани, куда приезжал в арт-резиденцию к писателю Ильдару Абузярову, который часто публикуется в журнале. Низкий поклон всем, кто в условиях жуткого недофинансирования, тянет журнал все эти годы. Валерий Дударев, возглавлявший "Юность" долгие годы, - очень хороший поэт и человек. Я рад, что он продолжает свой труд в журнале. Проблема в том, что жизнь журнала нелёгкая... А это целый ворох проблем. Распространение, гонорары, зарплаты, возможность привлекать сильных авторов, открывать имена...

- В чем видите свою задачу на ближайшее время?

- Задача, чтоб журнал (в его регулярном выходе возникла некоторая пауза) выходил бы дальше. На днях провожу редколлегию, обсуждаем новый номер, готовим следующий. На меня уже обрушился поток новых текстов, будем читать, разбираться, обсуждать, стараться печатать самое талантливое. И чтоб сайт обновлялся. И чтоб журнал поступал в библиотеки и вузы. И никаких потрясений.

- Будет ли расширяться или сокращаться штат?

- Я бы хотел найти для "Юности" достойное финансирование, и тогда она может стать ведущим литературным журналом. Русским "Нью-Йоркером". Сейчас я в процессе разнообразных переговоров. Хочется, чтоб журнал был оригинальным, непохожим на другие, и собирал всё самое живое и прекрасное. Удастся выбить деньги - появятся и гонорары, и штат расширится.

- С незапамятных времен в "Юности" существует литературный персонаж Галка Галкина, которая отвечала на вопросы читателей. Раньше она изрекала мемы вроде: «Дорогой друг! Если нельзя, но очень хочется, то - можно». А сейчас ее деятельность стала более унылой и складывается ощущение, что и письма Гакина сама себе строчит. Не планируете ли Галку на пенсию?

- Галка Галкина бессмертна.

- А что по поводу цветных вкладок? Раньше на них публиковали актуальных художников, сейчас - непонятно что. Думали ли вы о судьбе этих вкладок?

- Думал и думаю. Ещё Катаев очень много внимания уделял внешности журнала, его оформлению. Считаю, что в журнале обязательно должны быть иллюстрации, подобранные со вкусом. И вообще, уровень и литературы, и полиграфии нужен такой, чтобы журнал дарили друг другу спустя любое время.

- Сергей, а все-таки, как совмещать работу депутата с работой редактора? Будете ли вы присутствовать в редакции или ограничитесь виртуальным руководством?

- Госдума рядом, идти пятнадцать минут. Собираюсь бывать часто. Но важно не просто сидеть сиднем в ежемесячном издании, а заниматься им увлечённо и влюблённо. А с читателями и будущими авторами надо встречаться не только в Москве, но и по всей России - устраивать чтения, дискуссии, обсуждения...

Сейчас для меня первый этап редакторства - чтоб зарплаты платились и журнал выходил вовремя, и влияние "Юности" росло, и интерес к ней повышался, и круг авторов расширялся.

Следующий этап - стать мегакрутыми. Будем изо всех сил к этому стремиться.