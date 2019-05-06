Крах цивилизации: Запад не способен спасти христианство

В Британии опубликован доклад о преследованиях христиан во многих странах мира, который был подготовлен по просьбе британского министра иностранных дел Джереми Ханта. Согласно этому документу, христиан изгоняют и убивают в массовом порядке именно за то, что они молятся Иисусу Христу.

В докладе отмечается, что в некоторых регионах масштаб этих преступлений почти достигает уровня геноцида, и что христиане – наиболее преследуемая категория верующих. Речь идет не просто о террористических актах. В некоторых странах репрессии в отношении приверженцев христианской религии носят характер государственной политики.

Джереми Хант заявил, что британские СМИ не уделяют достаточного внимания этой проблеме, в частности, из-за политкорректности. Неожиданное заявление для представителя либеральной политической элиты. Весьма сомнительно, что из-за христиан Британия будет портить отношения с Китаем или с Саудовской Аравией. Удивление вызывает тот факт, что такой доклад вообще появился на свет по инициативе главы британского МИДа.

С большой долей уверенности можно предсказать, что реакция государств, упомянутых в докладе, будет нулевой. Особенно исламских государств. Политкорректностью там не страдают. Остается надеяться, что доклад и высказывание Ханта привлекут внимание хотя бы к судьбе христианства и европейской цивилизации в самой Британии.

7 июля 2005 года четверо британских мусульман совершили теракты в Лондоне, в результате которых погибли 52 человека, более 700 получили ранения. Террористами руководил 30-летний Мохаммад Сидик Хан, который родился и вырос в Британии в семье иммигрантов из Пакистана. Акция планировалась на 6 июля, однако ее отложили на день, поскольку Мохаммаду надо было отвезти свою беременную жену в больницу. Это был их второй ребенок. На следующий день заботливый муж отправляется в Лондон. Взрывает бомбу в метро. Убивает шесть человек. Погибает сам. Становится “мучеником”.

Как бороться с такой философией? В стране насчитываются сотни радикальных исламистов, многие из которых имеют опыт боевых действий на Ближнем Востоке. Большинство из них родились в Британии.

Каждый раз, когда происходит теракт, либеральная “машина толерантности” убеждает нас в том, что подавляющее большинство британских мусульман – нормальные люди, которые не хотят никого убивать. Это на самом деле так. Но “машина толерантности” умалчивает о том, что в результате иммиграционной политики, которая проводилась в последние 70 лет, в стране образовалось отдельное общество. Иммигрантов столько, что они уже не ассимилируются. Они живут в своем мире. И чем больше здесь мусульман, тем больше радикальных исламистов. Простая арифметика.

Являясь британцами лишь по паспорту, они, тем не менее, обладают всеми гражданскими правами. В мусульманских странах ислам – это основа государства. Мусульмане – хозяева страны, а христиане часто воспринимаются как “пятая колонна” и “агенты Запада”. Об этом написано в докладе о положении христиан.

В Британии ислам – тоже вопрос государственной важности. Но попробуйте сказать здесь, что Британия – христианская страна. Что англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы – ее хозяева. Либеральная элита моментально обвинит вас в исламофобии и ксенофобии. Вас перестанут приглашать на телевидение. Вашей политической карьере придет конец. В марте этого года из консервативной партии были исключены 14 человек за “исламофобские” комментарии в Твиттере.

Либеральная демократия западного типа не способна защитить христиан в других странах. Она не может защитить даже себя, поскольку ее законы и принципы распространяются на тех, кто хочет ее разрушить. Европейская цивилизация и христианство в опасности. Нужны новые подходы к решению этих проблем. Новые политики. Новая элита.

Лондон

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