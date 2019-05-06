Про ответ Израиля на обстрелы и двойные стандарты
Денис Драгунский пишет:
"НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ ОБСТРЕЛЫ ИЗРАИЛЯ. Мне кажется (хотя я человек не военный и не политический), что Израиль должен, наконец, сделать так, чтоб эти обстрелы прекратились однажды и навсегда...".
Александр Рыклин пишет:
"Сегодня все, кто говорят о "чрезмерном применении ответной силы" со стороны Израиля, где бы они не находились - в Нью-Йорке, Париже, Тегеране или в Москве - просто враги Израиля".
А Леонид Гозман пишет:
"Не осмеливаюсь давать советы Правительству Израиля, как следует поступать в связи с варварскими обстрелами с территории сектора Газы. Могу только сказать, как бы я ХОТЕЛ, чтобы они поступили. Я бы хотел, чтобы они там все..." (далее нецензурно по меркам фейсбука, но очень сурово).
Какие милые.
Вот что такое своя страна и свой народ под обстрелами, - а не какие-то ненужные, чужие русские сами знаете где.
Когда в опасности свои - тут сразу куда-то девается все то настойчивое стремление сдаваться, которым диаспора Драгунского, Рыклина и Гозмана кормит нас в Москве, и возникает вдруг настоящий патриотизм.
И даже, страшно сказать, национализм (который тут - "фашизм" и "нельзя").
И даже непризнанные миром границы их наверняка не пугают.
Ведь это же совсем другое дело.
Израильтянам - стойкости и удачи (с годами я растерял все иллюзии насчет их противников).
Но лучше бы они этих людей забрали к себе.
Израильские военные за субботу засекли пуски 150 ракет из Сектора Газа.
ИСТОЧНИК KP.RU