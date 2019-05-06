Про ответ Израиля на обстрелы и двойные стандарты

Денис Драгунский пишет:

"НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ ОБСТРЕЛЫ ИЗРАИЛЯ. Мне кажется (хотя я человек не военный и не политический), что Израиль должен, наконец, сделать так, чтоб эти обстрелы прекратились однажды и навсегда...".

Александр Рыклин пишет:

"Сегодня все, кто говорят о "чрезмерном применении ответной силы" со стороны Израиля, где бы они не находились - в Нью-Йорке, Париже, Тегеране или в Москве - просто враги Израиля".

А Леонид Гозман пишет:

"Не осмеливаюсь давать советы Правительству Израиля, как следует поступать в связи с варварскими обстрелами с территории сектора Газы. Могу только сказать, как бы я ХОТЕЛ, чтобы они поступили. Я бы хотел, чтобы они там все..." (далее нецензурно по меркам фейсбука, но очень сурово).

Какие милые.

Вот что такое своя страна и свой народ под обстрелами, - а не какие-то ненужные, чужие русские сами знаете где.

Когда в опасности свои - тут сразу куда-то девается все то настойчивое стремление сдаваться, которым диаспора Драгунского, Рыклина и Гозмана кормит нас в Москве, и возникает вдруг настоящий патриотизм.

И даже, страшно сказать, национализм (который тут - "фашизм" и "нельзя").

И даже непризнанные миром границы их наверняка не пугают.

Ведь это же совсем другое дело.

Израильтянам - стойкости и удачи (с годами я растерял все иллюзии насчет их противников).

Но лучше бы они этих людей забрали к себе.