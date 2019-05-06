Трамп призвал прекратить обстрелы Израиля из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп со своей страницы в Twitter призвал палестинские радикальные группировки прекратить ракетные обстрелы территории Израиля и «работать над достижением мира».
«Снова Израиль сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических групп ХАМАС и «Исламский джихад». Мы на 100% поддерживаем Израиль в его защите своих граждан», - написал глава Белого дома.
«Что же касается жителей сектора Газа – эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших несчастий. Прекратите насилие и работайте над достижением мира – это возможно!» - добавил он.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, обмен ударами между палестинцами и израильтянами продолжается с пятницы. По данным Армии обороны Израиля, из сектора Газа было выпущено более 450 ракет, в ответ военные еврейского государства поразила 220 объектов на территории анклава.
Израильские военные за субботу засекли пуски 150 ракет из Сектора Газа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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