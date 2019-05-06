«Мы в аэропорту, летим домой, все хорошо». Последнее смс погибшей в Шереметьево пассажирки рейса Москва - Мурманск

Молодая семейная пара из города Полярные Зори Мурманской области возвращались домой с праздников.

- Катя работала учительницей истории в школе, прекрасная очень жизнерадостная молодая женщина. - Плачет подруга семью Евгения Мостовая. - Мы работали вместе. Катя получила дополнительное было образование по профессии дефектолог. И очень хорошо у неё получалось. Андрей Заслуженный работник Кольской атомной станции.

Евгения рассказала «КП», что Андрей сделал Кате подарок – купил билеты в цирк дю Солей. Забронировал гостиницы, и на все праздники они поехали в Москву. Очень хорошо проводили время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

- А вечером Катя написала мне сообщение, что они в аэропорту. И всё хорошо. После этого больше на связь они не выходили. Долгое время мы не могли понять Выжили они или нет. Сейчас я нахожусь с мамой Андрея. Она осталась совсем одна, Андрей поздний и единственный её ребёнок. Она в очень тяжелом состоянии. Назначено дежурство, чтобы ни на минуту не оставлять ее одну. Родителям Кати чуточку проще, они вдвоем.

На данный момент родным и близким непонятно что вообще делать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707011" frameborder="0"></iframe> Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

- Из Москвы сообщили что нужны будут биоматериалы для опознания тел. Но лететь или нет и куда пока не ясно. Ждём указания с Москвы. Нас пока передают из ведомства в ведомство. К решению вопросов подключилось и руководство атомной станции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

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