2019-05-06T12:28:26+03:00
Происшествия

Пилоты, диспетчеры, наземный персонал: СКР назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следственная группа будет проверять квалификацию и действиях всех должностных лиц, которые были задействованы во время полета [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Глава СК РФ Александр Бастрыкин (слева) у сгоревшего самолета в Шереметьево.Глава СК РФ Александр Бастрыкин (слева) у сгоревшего самолета в Шереметьево.
Изменить размер текста:

В столичном аэропорту Шереметьево работают десятки экспертов: следователи, криминалисты, представители МАК. На месте председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание и осмотрел сгоревший самолет. Главный следователь России велел в самые короткие сроки закончить осмотр места происшествия, собрать все доказательства, связанные с трагедией.

Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

22 человека уже признаны пострадавшими в авиакатастрофе. Сейчас следователи опрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пассажиров. Устанавливаются личности всех погибших – пока известно, что жертвами стали 40 человек, еще один считается пропавшим без вести.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», - сообщается на официальном сайте СК РФ.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Изучать обстоятельства жесткой посадки будут по записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент трагедии. Кроме того, множество роликов были записаны пассажирами аэропорта, которые стали свидетелями. В Сети можно найти даже ролики изнутри самолета, которые записали пассажиры загоревшегося Sukhoi Superjet 100. Многое о случившемся скажут речевой и параметрический самописцы (черные ящики).

«Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы», - сообщает ведомство.

Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Трагедия произошла 5 мая. Самолет, следовавший по маршруту Москва-Мурманск, осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу. Предположительно, сразу после взлета в воздушное судно попала молния, что привело к отключению всех систем. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На борту находилось 78 человек, среди них трое детей. В момент пожара 33 пассажира и 54 члена экипажа были эвакуированы, поиски остальных продолжаются.

Пилот первого класса Андрей Литвинов: Превышение посадочной массы и отказ управления. Могли бы вообще не долететь!

00:00
00:00
Неудачная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 стала причиной возгорания лайнера. Фото: REUTERS

Неудачная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 стала причиной возгорания лайнера.Фото: REUTERS

Генерал-майор и заслуженный летчик РФ Владимир Попов отметил телеканалу "360", что в момент трагедии над Шереметьево проходил метеорологический фронт. Трение интенсивных потоков воздуха создало «большой потенциал электрической энергии в воздушных массах», что могло в итоге привести к накоплению энергии. Это спровоцировало короткое замыкание и повредило каким-то образом кабельную систему управления самолетом или радиосвязи. А вот в попадание разряда молнии летчик не верит.

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов: Проблема современных самолетов - в них слишком много электроники, которая работает только в идеальных условиях

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Попадание молнии и отказ электроники: Названа главная версия авиакатастрофы в Шереметьево

В самолет рейса Москва-Мурманск могла попасть молния, из-за чего электронное оборудование перестало работать (подробности)

Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

Видео из аэропорта с колонной спецмашин, которые там до сих пор работают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Токио прошла акция "Бессмертный полк"
В Подмосковье подросток обстрелял школу из дедовского ружья, пока тот был в больнице
Минтранс не будет приостанавливать полеты самолетов SSJ-100
Росстат назвал регионы-сладкоежки
Эксперт объяснил, почему Словакия пошла против "Северного потока-2"
СК показал, как выглядит сгоревший в Шереметьево самолет изнутри
ВВС США успешно испытали прототип лазерного оружия
Премьер Эстонии посетил учения НАТО близ российских границ
МАК создал комиссию для расследования ситуации с самолетом Sukhoi Superjet – 100
Электронные паспорта будут выдаваться россиянам по желанию
К 2020 году в России могут отменить бумажные сертификаты маткапитала
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Шереметьево
В США сочли, что у Зеленского «недостаток политического опыта»