Пилоты, диспетчеры, наземный персонал: СКР назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево работают десятки экспертов: следователи, криминалисты, представители МАК. На месте председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он провел оперативное совещание и осмотрел сгоревший самолет. Главный следователь России велел в самые короткие сроки закончить осмотр места происшествия, собрать все доказательства, связанные с трагедией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707011" frameborder="0"></iframe> Видео самолета рейса Москва - Мурманск, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, на утро после трагедии.

22 человека уже признаны пострадавшими в авиакатастрофе. Сейчас следователи опрашивают очевидцев, сотрудников аэропорта, родственников пассажиров. Устанавливаются личности всех погибших – пока известно, что жертвами стали 40 человек, еще один считается пропавшим без вести.

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия», - сообщается на официальном сайте СК РФ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Изучать обстоятельства жесткой посадки будут по записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент трагедии. Кроме того, множество роликов были записаны пассажирами аэропорта, которые стали свидетелями. В Сети можно найти даже ролики изнутри самолета, которые записали пассажиры загоревшегося Sukhoi Superjet 100. Многое о случившемся скажут речевой и параметрический самописцы (черные ящики).

«Отобраны образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы», - сообщает ведомство.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Трагедия произошла 5 мая. Самолет, следовавший по маршруту Москва-Мурманск, осуществил аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу. Предположительно, сразу после взлета в воздушное судно попала молния, что привело к отключению всех систем. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На борту находилось 78 человек, среди них трое детей. В момент пожара 33 пассажира и 54 члена экипажа были эвакуированы, поиски остальных продолжаются.

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Неудачная посадка самолета Sukhoi Superjet 100 стала причиной возгорания лайнера.Фото: REUTERS

Генерал-майор и заслуженный летчик РФ Владимир Попов отметил телеканалу "360", что в момент трагедии над Шереметьево проходил метеорологический фронт. Трение интенсивных потоков воздуха создало «большой потенциал электрической энергии в воздушных массах», что могло в итоге привести к накоплению энергии. Это спровоцировало короткое замыкание и повредило каким-то образом кабельную систему управления самолетом или радиосвязи. А вот в попадание разряда молнии летчик не верит.

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