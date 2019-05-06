Эксперты Effie присудили Tele2 6 наград

Жюри конкурса отметило проекты оператора в рамках коммуникационной платформы «Другие правила»: «Понедельники Tele2», RainWi-Fi, «Добавь бабушку в друзья», «Международный роуминг», а также программу по изменению восприятия бренда «Завоевание Москвы».

Tele2 стала единственным оператором, который удостоился сразу двух наград в основной номинации отрасли «Телекоммуникации. Интернет». Самой высокой наградой в номинации в этом году стало серебро, и его получил проект оператора «Завоевание Москвы». Чтобы покорить сердца москвичей, была разработана отдельная коммуникационная стратегия для региона.

Следуя «Другим правилам», мобильный оператор Tele2 использовал эффективные FMCG-механики – такие, как money-backguarantee(возврат абоненту денег в случае отказа от услуг) и тест-драйв связи. Также компания упрочила репутацию оператора с динамичным развитием сети: Tele2 первой на рынке обеспечила стопроцентное покрытие сети 4G на всех станциях столичного метро и предложила абонентам тарифа «Везде онлайн» пользоваться Wi-Fi в метро без рекламы. В продолжение роли оператора, который поддерживает стиль жизни абонентов, Tele2 предоставила им возможность посещения «Ночи музеев» и МАММ на специальных условиях – без очередей, с авторскими экскурсиями и бесплатным кофе. В рамках стратегии был реализован и ряд других проектов, направленных на улучшение восприятия качества связи и укрепление релевантности. Результатом стало абсолютное лидерство оператора в отрасли по показателю Consideration (готовность потенциального клиента сменить оператора) в Москве.

В номинации «Программы лояльности» награду завоевала уникальная программа «Понедельники Tele2». Ее цель – предложить москвичам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. По понедельникам абоненты Tele2 получают бесплатный кофе в «Шоколаднице» и бесплатную поездку на такси Gett. Предложение доступно любому абоненту Tele2 без дополнительных условий: достаточно просто скачать промокод в личном кабинете.

Еще одну награду в номинации «Сезонный маркетинг» получил проект «Международный роуминг». Жюри конкурса оценило продуктовые инновации оператора в области международного роуминга и их продвижение. Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке избавила клиентов от необходимости платить за домашний тариф в поездках за рубежом.

«Выход Tele2 на столичный рынок неоднократно признавался экспертным сообществом как наиболее яркое и значимое событие во всей телекоммуникационной отрасли последних лет. Своим появлением в столице мы изменили конъюнктуру телеком-рынка — конкуренты были вынуждены снизить неоправданно высокие цены на услуги связи, а Москва вошла в тройку регионов России с самой доступной связью. Сегодня мы остаемся лидерами по темпам строительства сети. Мы лучше других чувствуем наших клиентов и предлагаем им только эффективные партнерские программы, которые делают их жизнь интереснее, ярче и насыщеннее. Нам приятно, что эксперты премии Effie высоко оценили преимущества платформы ”Другие правила” и назвали нас лидером в ключевой для нас номинации “Телекоммуникации. Интернет”», - рассказал Игорь Жижикин, генеральный директор макрорегиона «Tele2 Москва».