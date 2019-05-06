2019-05-06T15:38:07+03:00
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Появился трейлер пятой серии восьмого сезона "Игры престолов"

Телеканал НВО опубликовал анонс нового эпизода [осторожно, спойлеры! видео]
Галина СЕРОВА
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Остался только одинОстался только одинФото: кадр из фильма
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Сериал, который будоражил умы поколения долгих восемь лет, неумолимо движется к своей логической развязке. И хоть казалось бы, главная битва между Жизнью и Смертью позади и можно праздновать победу, на горизонте маячит еще один не менее коварный враг - Серсея. Она, конечно, не Король Ночи, но тоже не собирается оставлять своих соперников в живых. Даже родных братьев. Это Серсея уже продемонстрировала в первой серии нового сезона, когда дала Брону арбалет, чтобы тот ликвидировал Ланнистеров в Винтерфелле. Брон человек предприимчивый и решил подождать с казнью и посмотреть, кто больше заплатит.

И вот теперь, в пятом эпизоде, Объединенным Силам предстоит последняя битва, как назвала ее Дейенерис.

Телеканал НВО, по обыкновению, сразу за премьерой четвертого эпизода выкатил анонс пятого.

Game of Thrones Season 8 Episode 5 Preview (HBO).The final season of Game of Thrones airs Sundays at 9PM on HBO.

Анонс с минимумом полезной информации. Тирион смотрит вдаль. Серсея смотрит вдаль. Джон Сноу смотрит вдаль.Корабли плывут. Эурон смотрит вдаль. Дракон кричит. Все.

Видимо, создатели сериала решили, что в пятой серии должно произойти событие, которое переплюнет Битву за Винтерфелл и раскрывать карты ошибочно. Кстати, режиссировать битву в Королевской гавани доверили всю тому же баталисту Мигелю Сапочнику, который поставил Битву бастардов и битву за Винтерфелл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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