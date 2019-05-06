2019-05-06T17:08:23+03:00
В мире

Меган Маркл родила сына

Официально новость сообщил Букингемский дворец
Ольга ЛИБГАРДТ
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Герцогиня и ребенок чувствуют себя прекрасноГерцогиня и ребенок чувствуют себя прекрасноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Меган Маркл родила сына. Букингемский дворец сообщил, что герцогиня Сассекская рожала вместе с мужем - принцем Гарри.

"Мы рады сообщить, что их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекс объявили о рождении своего первенца. Сын их Королевских Высочеств весит 3 кг 300 граммов. Герцогиня и ребенок чувствуют себя прекрасно. Генри и Меган благодарят всех за поддержку в этот очень важный и особенный для них период. Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни", - говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.

Роды у Меган начались рано утром. Изначально рожать первенца 37-летняя герцогиня и ее 34-летний муж планировали дома - в Фрогмор-коттедже. Супруги намерены провести первые месяцы после рождения ребенка вдали от лондонской суеты и назойливых папарацци. Особняк гораздо уединеннее, чем Кенсингтонский дворец. Меган и Гарри тоже смогут свободно гулять в округе, не боясь быть застигнутыми врасплох. Поместье Фрогмор, частью которого является и коттедж, расположено в одном километре от Виндзорского замка.

Позже Меган была доставлена в родильное отделение больницы. Букингемский дворец не сообщил, что это за медицинское учреждение.

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Меган Маркл рожала вместе с мужем - принцем Гарри
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Выходить к фотографам спустя несколько часов после родов, как это было с Кейт Миддлтон и принцессой Дианой молодая мамочка не планирует. Однако снимки новорожденного появятся в ближайшее время. Фото сделают на территории Виндзорского замка.

О беременности Меган Маркл стало известно в октябре 2018 года. Представитель Кенсингтонского дворца поделился радостными известиями за день до вояжа Меган и Гарри по Австралии и Океании. Пол первенца герцога и герцогини Сассекских, согласно королевскому протоколу, заранее не сообщался. Сейчас общественность активно гадает, какое же имя супруги дадут своему первенцу.

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын.У принца Гарри и Меган Маркл родился сын! Его мама, как всегда, нарушила королевские традиции. Все дети монаршьей семьи появлялись на свет в госпитале Святой Марии в Лондоне. Но только не первенец бунтующей 37-летней американки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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