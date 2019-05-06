Разгонит ли Зеленский Верховную Раду?

На текущей неделе в Украине была завершена последняя необходимая процедура в избирательном процессе президентской кампании 2019 года – были опубликованы официальные результаты второго тура, и объявлен его победитель – Владимир Зеленский. С этого момента был запущен таймер 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. За это время сам будущий президент должен для себя решить каким из дебютов он начнет свою каденцию. Сегодня перед ним стоит несколько блоков вопросов, от решения которых будет зависеть благополучие его президентского срока.

1. Кадровые назначения.

Для реализации своей политики и выполнения обещаний данных своим избирателям Владимиру Зеленскому необходимо построить скелет необходимой государственной бюрократии, которая и будет отвечать за эффективность и динамику реформ и изменений в государстве. Учитывая количество акционеров «проекта Зеленский», Владимир Александрович может столкнуться с проблемой отсутствия компромисса внутри его лагеря в распределении сфер влияния и интересов среди учредителей. Также возможна ситуация, когда в команду младореформаторов могут попасть кадры заангажированные прежними порочными практиками, что будет поднято на щит его оппонентами. Очевидно, что сам Зеленский объявит о заполненных вакансиях уже после выдачи ему президентского удостоверения. Во всяком случае, говоря о ТОПах государственной службы. Такой маневр лишит его риска критики и давления в транзитный допрезидентский период от неудовлетворенных такой конфигурацией, и не оставит никаких шансов последним изменить действующий статус-кво.

2. Срок проведения выборов в ВРУ

У нового президента может быть альтернатива полугодичного сосуществования с действующим «не своим» парламентом страны, который во многом будет работать на гашения рейтинга Зеленского на кануне очередных октябрьских выборов в Верховную Раду Украины (ВРУ). Это запуск процесса роспуска действующего созыва ВРУ, используя правовую норму отсутствия коалиционного большинства. Основания для этого есть. Но гарантий удачного исхода этой кампании, как раз – нет. Сам Зеленский в одном из интервью заявил, что был бы заинтересован в роспуске этого парламента. Но, если взглянуть на логистику решения этого вопроса, должно совпасть слишком много «результатов матчей в его пользу»:

- инаугурация Зеленского должна пройти до 27 мая;

- депутаты должны плюнуть на свои меркантильные интересы и урезать свою «дольче виту» на полгода раньше. А некоторые из них, вообще навсегда;

- спикер парламента – верный кадр команды Порошенко Андрей Парубий, должен будет подыграть оппоненту Петра Алексеевича, ибо именно спикер выносит представление о дате инаугурации в ВРУ;

- штаб Зеленского должен иметь возможность организовать необходимое количество победных одномандатных округов, дабы вся история с «досрочкой» не превратилась в фальстарт.

Кстати, сегодняшняя ВРУ уже дала понять Владимиру Зеленскому, что в ответ на его угрозы разгона этого созыва ВРУ, депутаты попытаются урезать президентские полномочия под благородным предлогом борьбы с узурпацией власти.

В принципе, выигрышные варианты для Зеленского могут быть как в активной атакующем старте своей каденции, так и в позиционном наступлении, которое будет строится на стратегии не ввязывания в сложные многоходовые рискованные комбинации. Учитывая, что гражданское общество не привыкло на многое рассчитывать от любой из ветвей власти, у Зеленского есть хороший шанс и условия для правильных и выверенных шагов в его президентской кампании. И не так уж важно, будет это зависеть от досрочных выборов по старому закону либо от очередных по новому, согласованному с его союзниками и партнерами по будущей парламентской коалиции.