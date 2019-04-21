ЦИК Украины сообщил первые предварительные итоги второго тура президентских выборов

СЕГОДНЯ 22:04 2019-04-21T22:07:17+03:00

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Предварительные итоги второго тура выборов президента Украины 2019, который прошел в этой стране в воскресенье, 21 апреля, появились через два часа после закрытия избирательных участков.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии незалежной на 22:00 по местному времени (совпадает с московским), после обработки 1,08% протоколов лидирует кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский: у него 70,36% голосов. А самовыдвиженец и действующий украинский лидер Петр Порошенко пока набирает лишь 27,29%, сообщает официальный сайт ЦИК соседнего государства.

Скриншот сайта ЦИК Украины

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. В этот день с 08:00 до 20:00 в стране были открыты в общей сложности почти 30 тысяч избирательных участков, а на территории других государств работал еще 101 участок.

Что касается официальных итогов голосования, то их планируется объявить не позднее 1 мая. Инаугурация же избранного президента должна состояться до 31 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU