Погибший в авиакатастрофе москвич сделал себе подарок на день рождения - рыбалку в Заполярье

В трагическом списке погибших пассажиров рейса SU 1492 - москвич Александр Сороколит. 44-летний менеджер совместной российско-американской компании любил путешествовать и вообще вел активный образ жизни. Две его главные страсти - рыбалка и хоккей. На страничке Александра в соцсетях много ссылок на матчи сборной России, рыбную ловлю и достопримечательности Санкт-Петербурга (очень любил бывать в Северной столице).

Известно, что на север Александр Сороколит летел с другом на майские праздники. Они планировали отправиться из Мурманска к Баренцеву морю. Как говорят, эта поездка должна была стать для москвича своеобразным подарком на день рождения - 17 мая ему исполнилось бы 45 лет...

Александр Сороколит сидел в самом конце самолета, на 18 ряду, и оказался в самом эпицентре пожара. А вот приятель-рыбак сумел выбраться. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

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Обычно официальные источники, сообщая о ЧП с самолетами, избегают слова «катастрофа». Сообщают о жесткой посадке. Но то, что произошло 5 мая в Шереметьево с Sukhoi Superjet-100, выполнявшим рейс Москва – Мурманск, трудно назвать только жеcткой посадкой. На борту произошла трагедия, которая унесла жизни 41 человека. Уже точно известно, кто из пассажиров на каком месте сидел: по этим данным можно сделать выводы, какие места оказались в этом рейсе наиболее опасными. (подробности)