2019-05-06T21:01:20+03:00
Трагедия в Шереметьево

Погибший в авиакатастрофе москвич сделал себе подарок на день рождения - рыбалку в Заполярье

Александр Сороколит сидел в задней части самолета и не смог выбраться из огня
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Сороколит летел на север с другом на майские праздникиАлександр Сороколит летел на север с другом на майские праздникиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В трагическом списке погибших пассажиров рейса SU 1492 - москвич Александр Сороколит. 44-летний менеджер совместной российско-американской компании любил путешествовать и вообще вел активный образ жизни. Две его главные страсти - рыбалка и хоккей. На страничке Александра в соцсетях много ссылок на матчи сборной России, рыбную ловлю и достопримечательности Санкт-Петербурга (очень любил бывать в Северной столице).

Известно, что на север Александр Сороколит летел с другом на майские праздники. Они планировали отправиться из Мурманска к Баренцеву морю. Как говорят, эта поездка должна была стать для москвича своеобразным подарком на день рождения - 17 мая ему исполнилось бы 45 лет...

Александр Сороколит сидел в самом конце самолета, на 18 ряду, и оказался в самом эпицентре пожара. А вот приятель-рыбак сумел выбраться. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассадка пассажиров в рухнувшем Superjet-100: погибли почти все, кто сидел дальше 10 ряда

Обычно официальные источники, сообщая о ЧП с самолетами, избегают слова «катастрофа». Сообщают о жесткой посадке. Но то, что произошло 5 мая в Шереметьево с Sukhoi Superjet-100, выполнявшим рейс Москва – Мурманск, трудно назвать только жеcткой посадкой. На борту произошла трагедия, которая унесла жизни 41 человека. Уже точно известно, кто из пассажиров на каком месте сидел: по этим данным можно сделать выводы, какие места оказались в этом рейсе наиболее опасными. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«С огоньком сел»: Первая реакция сотрудников аэропорта на аварийную посадку Суперджета в Шереметьеве возмутила пользователей сети
Психолог и писатель Анастасия Пономаренко ответила на вопрос «Комсомолки», почему люди, наблюдающие катастрофу, в первые минуты ведут себя так странно [видео]
Новости 24
Центроизбирком Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула
Боевики в Сирии дважды за день обстреляли авиабазу Хмеймим
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Больше 10 объектов в Москве получили сообщения о минировании
В Мексике потерпел крушение самолет
Президент Турции выступает против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400
Лавров назвал хорошей и конструктивной беседу с Помпео
Лавров о перспективах встречи Путина и Трампа: уверен, что такая возможность представится
Тело погибшего бортпроводника не смогли опознать из-за ожогов
Опубликован список пассажиров рейса Москва – Мурманск, загоревшегося в Шереметьево
Помпео выразил обеспокоенность действиями Китая в Арктике
Собянин поручил выплатить по 1 миллиону рублей семьям москвичей, погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
У бизнесмена в Подмосковье украли автомобиль стоимостью более миллиона рублей
Украинская военнослужащая упала в обморок во время выступления Петра Порошенко
Трамп заявил, что США больше не будут терять сотни миллиардов долларов на внешней торговле
Лавров и Помпео начали встречу в финском Рованиеми
Обвинение потребовало более года колонии общего режима для Кокорина и Мамаева
Политолог назвал местью вызов Порошенко в Генпрокуратуру
«Бессмертный полк» выведет на Красную площадь более миллиона жителей столичного региона
Россия не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Медведев поручил представить предложения по улучшению законов об авиабезопасности
Перекрытия метро в Москве 7 мая 2019 года из-за репетиции парада: Станции в центре будут работать только на вход и пересадку
В Балашихе приезжий изнасиловал 14-летнюю школьницу
Порошенко увеличил зарплату военным Донбасса на 190 долларов
В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров
Авиакомпания «Россия» приостанавливает полеты на Бали и Шри-Ланку