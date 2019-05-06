2019-05-06T13:39:49+03:00
Трагедия в Шереметьеве

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Среди россиян оказался один иностранный гражданин [видео]
Елена АКИМОВА
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Опубликован список людей, погибших при пожаре в самолете в аэропорту ШереметьевоОпубликован список людей, погибших при пожаре в самолете в аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS
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Обнародован список пассажиров, погибших во время пожара в самолете SSJ -100 в аэропорту Шереметьево. Жесткая посадка и последующее возгорание унесло жизни 41 человека: 40 пассажиров и 1 член экипажа. Всего на борту находилось 78 человек.

Все случилось 5 мая, в последний первомайский выходной. Кто-то возвращался домой в Мурманск, кто-то летел по делам. Самолет вылетел из Шереметьево строго по расписанию, но почти сразу же экипаж сообщил диспетчерам о неисправности. Предположительно, в воздушное судно попала молния, разряд вывел из строя всю систему электроники. Спустя полчаса борт заходит на посадку и четыре раза ударяется о ВПП. Подламывается стойка шасси, начинается пожар, пишет ФАН.

Первые пожарные расчеты начали тушить огонь, охвативший хвост самолета, пока еще пассажиров пытались эвакуировать.

Видео из аэропорта с колонной спецмашин, которые там до сих пор работают.

Среди тех, кто не успел покинуть борт, оказался Максим Моисеев. Он работал бортпроводником и до последнего пытался спасти людей. Парень грезил небом с самого детства, а в роковой рейс поменялся с коллегой местами, так и оказался в хвосте. Именно эта часть самолета полностью выгорела.

Список погибших:

Брукс Джереми,

Вельмякин Виталий,

Вицнаровский Александр,

Власов Роман,

Власова Марина,

Воробьев Максим,

Ганзиев Алексей,

Данилкина Рита,

Долгопятов Анатолий,

Зенин Михаил,

Ивахненко Денис,

Искендеров Навруз,

Кирсанова Марина,

Киселев Петр,

Крайнова Наталия,

Крништоп Алексей,

Кудряш Александр,

Курбонбекзода Мирзабек,

Мартынова Алена,

Моисеев Максим (бортпроводник),

Назаров Максим,

Новикова Софья,

Новиков Евгений,

Нултайчук Алексей,

Парусов Михаил,

Пилипчук Альбина,

Плотников Сергей,

Плотникова Надежда,

Ратникова Елена,

Савельев Роман,

Сивоконь Лариса,

Смирнов Алексей,

Сороколит Александр,

Соценко Евгений,

Тупичкин Антон,

Федорова Алиса,

Хомченко Валентин,

Хрумов Михаил,

Цупикова Дарья,

Чупрунов Андрей,

Чупрунова Екатерина.

lopyrevavikalopyrevavika
Москва - Мурманск...#su1492 ужасающие кадры и страшная боль. Соболезнуем семьям погибших...
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ИСТОЧНИК KP.RU

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