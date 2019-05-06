Трагедия в Шереметьево: хроника событий
18.03. Superjet 100 компании «Аэрофлот» вылетает из «Шереметьево» в Мурманск. На борту 78 человек - 73 пассажира и 5 членов экипажа.
18.11. У самолета возникают проблемы с радиосвязью. Как считается, из-за удара молнии. Связь удалось восстановить через аварийную систему, но она постоянно выключалась.
18.25. Командир экипажа сообщает диспетчеру об аварийной ситуации и о том, что он принял решение садиться.
После первого касания взлетно-посадочной полосы самолет подбрасывает в воздух, затем он вновь падает на ВВП и загораетсяФото: REUTERS
18.30. «Сухой» совершает аварийную посадку. После первого касания взлетно-посадочной полосы самолет подбрасывает в воздух, затем он вновь падает на ВВП и загорается. Эксперты объясняют: это происходит из-за того, что борт тяжелый, он еще не выработал топливо в баках, а после приземления срабатывают амортизаторы шасси. Стойки шасси после первого удара о бетонку ломаются, их фрагменты попадают в двигатель, и в задней части фюзеляжа начинается пожар.
Первый пожарный расчет прибывает к самолету через 80 секунд после посадки
18.31. Начинается эвакуация пассажиров через передний выход - по надувному трапу. Задняя часть самолета горит, люди погибают от задымления, а потом уже и в открытом огне.
Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.
18.32. Представители «Аэрофлота» сообщают: эвакуация людей прошла за 55 секунд. Первый пожарный расчет прибывает к самолету через 80 секунд после посадки.
18.36. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа (два пилота и две стюардессы).
СК сообщает официально: выжили лишь 37 человекФото: REUTERS
18.48. «Сухой» потушен.
Фото: ТАСС
19.44. Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела. В «Шереметьево» направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России. Из выгоревшего самолета начинают доставать тела.
Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного делаФото: REUTERS
21.34. СК сообщает официально: выжили лишь 37 человек. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU
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