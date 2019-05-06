Трагедия в Шереметьево: хроника событий

18.03. Superjet 100 компании «Аэрофлот» вылетает из «Шереметьево» в Мурманск. На борту 78 человек - 73 пассажира и 5 членов экипажа.

18.11. У самолета возникают проблемы с радиосвязью. Как считается, из-за удара молнии. Связь удалось восстановить через аварийную систему, но она постоянно выключалась.

18.25. Командир экипажа сообщает диспетчеру об аварийной ситуации и о том, что он принял решение садиться.

После первого касания взлетно-посадочной полосы самолет подбрасывает в воздух, затем он вновь падает на ВВП и загораетсяФото: REUTERS

18.30. «Сухой» совершает аварийную посадку. После первого касания взлетно-посадочной полосы самолет подбрасывает в воздух, затем он вновь падает на ВВП и загорается. Эксперты объясняют: это происходит из-за того, что борт тяжелый, он еще не выработал топливо в баках, а после приземления срабатывают амортизаторы шасси. Стойки шасси после первого удара о бетонку ломаются, их фрагменты попадают в двигатель, и в задней части фюзеляжа начинается пожар.

Первый пожарный расчет прибывает к самолету через 80 секунд после посадки

18.31. Начинается эвакуация пассажиров через передний выход - по надувному трапу. Задняя часть самолета горит, люди погибают от задымления, а потом уже и в открытом огне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

18.32. Представители «Аэрофлота» сообщают: эвакуация людей прошла за 55 секунд. Первый пожарный расчет прибывает к самолету через 80 секунд после посадки.

18.36. Эвакуированы 33 пассажира и 4 члена экипажа (два пилота и две стюардессы).

СК сообщает официально: выжили лишь 37 человекФото: REUTERS

18.48. «Сухой» потушен.

19.44. Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела. В «Шереметьево» направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России. Из выгоревшего самолета начинают доставать тела.

Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного делаФото: REUTERS

21.34. СК сообщает официально: выжили лишь 37 человек. Погибли 40 пассажиров и бортпроводник.