2019-05-06T23:04:09+03:00
Трагедия в Шереметьево

В "Шереметьево" убрали сгоревший самолет и открыли вторую взлетно-посадочную полосу

Аэропорт перешел в штатный режим работы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сейчас самолет перемещен на удаленную стоянкуСейчас самолет перемещен на удаленную стоянкуФото: REUTERS
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В столичном аэропорту "Шереметьево" завершены следственные действия после трагедии 5 мая, когда самолет рейсом Москва-Мурманск загорелся при посадке. Следователям еще предстоит изучать бортовые самописцы, а родственникам погибших опознавать тела своих близких. Но сам самолет Sukhoi Superjet-100, хвостовая часть которого сгорела, уже убрали с взлетно-посадочной полосы. Сделать это сразу не могли из-за следственных мероприятий, а также из-за извлечения тел погибших. Сейчас самолет перемещен на удаленную стоянку.

- Оперативные службы аэропорта "Шереметьево" после завершения работы следственной бригады и представителей Межгосударственного авиационного комитета (МАК) на аэродроме эвакуировали аварийное воздушное судно SSJ–100 и переместили его на удаленную стоянку, ликвидировав последствия авиационного происшествия, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Шереметьево".

Стоит отметить, что после трагедии была закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую пилот все же смог посадить самолет. Так как место было окружено пожарными машинами, "скорыми", а позже и машинами правоохранительных органов, то взлеты и посадки были запрещены. Самолеты, летевшие в "Шереметьево" приходилось перенаправлять в аэропорт "Домодедово" и другие города. Конечно, в связи с этим были внесены корректировки в расписание рейсов. Были и отмены. Но сейчас аэропорт "Шереметьево" перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами.

- Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию, - сказали в пресс-службе "Шереметьево".

Важно

Авиакомпании продолжают с помощью смс-сообщений и телефонных звонков информировать пассажиров отмененных либо отложенных рейсов (минимум за 5 часов).

Конкретно

Информацию о статусе рейсов можно уточнить в колл-центрах и на сайтах авиакомпаний и аэропорта Шереметьево - 8 (495) 578-65-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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